Розвінчано один із найбільших міфів в історії: вимерлий додо зовсім не був дурним (фото)

Нещодавнє дослідження розвінчало один із найбільших міфів про птахів в історії, продемонструвавши, що вимерлий птах додо був таким самим розумним, як і сучасні голуби.

Протягом століть додо був об’єктом глузувань: назва цього виду стала синонімом будь-кого, кого вважали недалеким, безнадійним або приреченим на невдачу. Однак недавнє дослідження показало, що додо, насправді, зовсім не були такими вже й дурними, як вважалося, пише Daily Mail.

За словами співавторки дослідження, професорки Віри Вайсбекер з Університету Фліндерса, їхні висновки спростовують давній стереотип про додо як про незграбного, дурного збирача їжі вдень. Тепер вчені стверджують, що вимерлий вид був не менш розумним, ніж сучасні голуби — птахи, які, як відомо, здатні розпізнавати людські обличчя, розв’язувати головоломки й навіть навчатися читати прості слова.

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Комп'ютерна томографія черепа дронта, на якій мозок видно рожевим кольором Фото: Sara Citron

Під час дослідження вчені використали комп’ютерну томографію для реконструкції мозку додо, а потім порівняли його з мозком голубів. Результати показали, що ділянка, пов’язана з когнітивними функціями та пам’яттю, мала такий самий розмір, як і очікувалося для голуба розміром з тіло додо. Це ставить під сумнів давнє переконання про те, що ці нелітаючі птахи були нерозумними.

Більше того, деякі дані також вказують на те, що додо, ймовірно, також мали рідкісну екологічну особливість — здатність бачити в темряві. За словами професорки Вайсбекера, додо, можливо, слід уявляти собі як птаха, що блукає по тьмяних маврикійських лісах на світанку або заході сонця.

Порівняння додо з сучасним голубом Фото: Sara Citron

Відомо, що нелітаючі птахи, відомі як додо, еволюціонували на острові Маврикій без будь-яких природних хижаків. Вони також наближалися до людей з цікавості, що зрештою й призвело до вимирання додо. За словами експертів, існує велика ймовірність, що у нелітаючих птахів просто не було причин вчитися боятися. Наприклад, у ранніх описах навіть йдеться про те, що люди тримали спійманого додо і дозволяли йому кричати, щоб інші птахи підійшли.

Під час нещодавнього дослідження вчені дослідили три збережені черепи додо за допомогою комп’ютерної томографії. На основі цих даних команда змогла реконструювати форму черепа дронта й отримати детальне уявлення про розмір та форму його мозку, а також порівняти його з іншими представниками родини голубових. У результаті вчені дійшли висновку, що немає жодних доказів того, що дронти були менш розумними, ніж сучасні голуби.

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