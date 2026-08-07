Найдовгоживуча риба у світі: осетр живе майже втричі довше, ніж вважалося раніше

У недавньому дослідженні вчені виявили, що осетри, схоже, здатні жити майже втричі довше, ніж вважалося раніше, — вони претендують на звання нової найдовгоживучої риби у світі.

У Північній Америці мешкають осетри, які здатні вирости до розмірів найвищої людини у світі. Раніше вважалося, що ці гіганти доживають до неймовірного віку — близько 150 років. Однак недавнє дослідження показало, що насправді тривалість життя осетрів може бути майже втричі більшою, пише IFLScience.

За словами доцента кафедри рибальства та дикої природи Мічиганського державного університету Скотта Колборна, давно відомо, що озерні осетри належать до найдовгоживучих прісноводних риб у Північній Америці. Однак нове дослідження припускає, що вони, ймовірно, можуть жити набагато довше, ніж вважалося раніше.

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Попередня оцінка тривалості життя осетрів у 150 років ґрунтувалася на дослідженні 963 року, проте деякі експерти висловлювали сумніви. Тому зазвичай вважалося, що більшість осетрів ніколи не досягають цього віку.

Зазначимо, що попередня оцінка була отримана за допомогою методу визначення віку за поперечним перерізом плавця та шипа. Він передбачає аналіз шарів кістки у передньому шипі грудного плавця. Хоча це прямий метод, він не завжди дає точні результати, оскільки резорбція може призвести до відсутності річних кілець у кістці.

У новому дослідженні вчені прагнули отримати більш динамічне уявлення. Для цього вони використовували приріст швидкості росту, який визначався на основі даних про вилов, міткування та повторний вилов. Простіше кажучи, вчені ловили осетрів, вимірювали їх, а потім знову ловили.

Далі дані було введено в модель, яка дозволяла прогнозувати швидкість зростання, те, як ця швидкість сповільнювалася з часом, і, зрештою, оцінити очікувану тривалість життя осетрів із п’яти популяцій Великих озер. На це знадобилися десятиліття польових досліджень, але результати були вражаючими.

Модель показала, що вік самця озерного осетра довжиною 160 сантиметрів становить від 90 до 279 років. Водночас вік самки довжиною 180 сантиметрів варіювався від 99 до 427 років. Ці цифри ставлять осетра в один ряд із гренландськими акулами за тривалістю життя серед відомих науці видів риб. Втім, вчені визнають, що гренландській акулі все ж поки що вдається зберегти свій титул, оскільки в їхньому випадку було датовано реальні тканини риб, тоді як тривалість життя осетрів поки що обмежується лише оцінками.

Автори визнають, що потрібні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, чи можуть популяції осетрів зрівнятися або перевершити тривалість життя гренландських акул, які, як вважається, здатні жити до 400 років.

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