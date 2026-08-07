Каспійське море на межі колапсу: за останні 30 років площа водойми різко зменшилася

Дані свідчать про те, що Каспійське море перебуває на межі катастрофи — експерт розповів про причини різкого скорочення площі водойми.

Каспійське море — найбільше у світі внутрішнє водоймище, але сьогодні воно перебуває у серйозній небезпеці. Спостереження показують, що з середини 1990-х років це солоне озеро, розташоване між Європою та Азією, втратило площу, рівну площі Сицилії. Досі вчені не розуміли, чому це відбувається, пише Live Science.

Однак тепер усе змінилося. У новому дослідженні вчені використовували наземні та супутникові спостереження, що дозволило пов’язати динаміку рівня води з різким скороченням притоку річок з Ірану, Туркменістану, Азербайджану, Казахстану та Росії, які межують із Каспійським морем. За словами співавтора дослідження, професора цивільного та екологічного будівництва з Каліфорнійського університету Аміра АгаКучака, особливу роль у цьому процесі відіграла річка Волга — найдовша річка в Європі, яка забезпечує приблизно 80 % притоку до Каспійського моря.

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Результати нового дослідження пояснюють, чому за останні 30 років приплив води з річок різко скоротився і як це поставило Каспійське море на шлях до колапсу. Професор АгаКучак зазначає, що сама лише зміна клімату не здатна пояснити те, що відбувається з Каспійським морем.

Спостереження показують, що за останні 30 років рівень води в Каспійському морі знизився приблизно на 2 метри. Для порівняння: це означає втрату близько 24 000 квадратних кілометрів морської площі — близько 5 %. Вчені також виявили, що кількість опадів на озері та вище за течією істотно не змінилася, тому це не можна пояснити лише змінами в кількості опадів.

Експерти зазначають, що випаровування посилилося, що може пояснити близько третини змін. У озері стало менше води, і це вказує на те, що, ймовірно, відбувається певна втрата води. За словами професора АгаКучака, на жаль, сьогодні вчені не мають великої кількості даних, пов’язаних із діяльністю людини — наприклад, про водозабір для зрошення або свердловини ґрунтових вод. Зрештою вчені дійшли висновку, що близько 30 % змін спричинені зміною температури, а решта, ймовірно, пов’язана з діяльністю людини.

Йдеться про будівництво кількох великих гребель, оскільки попит на електроенергію та воду лише зростає. У результаті озера пересихають, а рівень ґрунтових вод невпинно знижується. Під час дослідження вчені вивчили безліч річок і виявили, що вплив Волги, схоже, домінує серед інших водних артерій, оскільки вона є найбільшою річкою в Європі.

Що стосується майбутнього Каспійського моря, то, за словами професора АгаКучака, у цьому ж районі розташоване Аральське море, об’єм якого сьогодні скорочується на 5–10 %, а також озеро Урмія на північному заході Ірану, яке сьогодні стрімко зменшується. Фактично обидва ці водоймища, що знаходяться в дуже схожих кліматичних умовах, з екологічної точки зору є мертвими. Вчені вважають, що такий самий рівень деградації, ймовірно, у майбутньому чекає й на Каспійське море. На щастя, Каспійське море в рази більше, а тому вчені очікують, що колапс настане не раніше ніж через 100 років.

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