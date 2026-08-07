Каспийское море в шаге от коллапса: за последние 30 лет площадь водоема резко сократилась

Данные указывают на то, что Каспийское море находится на грани катастрофы — эксперт рассказал о причинах резкого сокращения площади водоема.

Каспийское море — крупнейший в мире внутренний водоем, но сегодня он находится в серьезной опасности. Наблюдения показывают, что с середины 1990-х годов это соленое озеро, расположенное между Европой и Азией, потеряло площадь, равную площади Сицилии. До сих пор ученые не понимали, почему это происходит, пишет Live Science.

Однако теперь все изменилось. В новом исследовании ученые использовали наземные и спутниковые наблюдения, что позволило связать поведение уровня воды с резким сокращением притока рек из Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и России, которые граничат с Каспийским морем. По словам соавтора исследования профессора гражданского и экологического строительства из Калифорнийского университета Амира АгаКучака, особую роль в этом процессе сыграла река Волга — самая длинная река в Европе, которая обеспечивает примерно 80% притока Каспийского моря.

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Результаты нового исследования объясняют, почему за последние 30 лет приток воды из рек резко сократился и как это поставило Каспийское море на путь к коллапсу. Профессора АгаКучак отмечает, что одно только изменение климата не способно объяснить то, что происходит с Каспийским морем.

Наблюдения показывают, что за последние 30 лет уровень воды в Каспийском море снизился примерно на 2 метра. Для сравнения, это означает потерю около 24 000 квадратных километров морской площади — около 5%. Ученые также обнаружили, что количество осадков на озере и выше по течению существенно не изменилось, поэтому нельзя объяснить просто изменениями в количестве осадков.

Эксперты отмечают, что испарение увеличилось, что может объяснить около трети изменений. В озере стало меньше воды, и это указывает на то, что, вероятно, происходит некоторая потеря воды. По слова профессора АгаКучака, увы, сегодня ученые не обладают большим количеством данных, связанных с деятельностью человека — например, о водозаборе для орошения или скважинах грунтовых вод. В конце концов ученые пришли к выводу, что около 30% изменений вызвано изменением температуры, а остальное, вероятно, связано с деятельностью человека.

Речь идет о строительстве нескольких крупных плотин, поскольку спрос на электроэнергию и воду лишь растет. В результате озера пересыхают, а уровень грунтовых вод неумолимо падает. В ходе исследования ученые изучили множество рек и обнаружили, что влияние Волги, похоже, доминирует среди других водных артерий, поскольку является крупнейшей рекой в Европе.

Что касается будущего Каспийского моря, по словам профессора АгаКучака, в этом же районе находится Аральское море, объем которого сегодня сокращается на 5-10%, а также озеро Урмия на северо-западе Ирана, которое сегодня быстрое сокращается. Фактически оба этих водоема, находящихся в очень похожем климате, с экологической точки зрения мертвы. Ученые считают, что такой же уровень деградации, вероятно, в будущем ждет и Каспийское море. К счастью, Каспийское море в разы больше, а потому, ученые ожидают, что коллапс наступит не ранее чем через 100 лет.

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