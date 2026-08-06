Даже львы не выдерживают экстремальную жару: хищники погибают от теплового удара

Три львицы в Токийском зоопарке умерли от предполагаемого теплового удара. Ученые опасаются, что следующими могут стать животные в Европе.

В то время как Япония изнывает от экстремальной жары, три львицы в зоопарке Токио умерли от предполагаемого теплового удара. Данные указывают на то, что с середины июля 10 из 16 львов в зоопарка Тама страдали от таких симптомов, как потеря аппетита и снижение активности, поскольку температура достигает изнурительных 40°C, пишет Daily Mail.

Несмотря на использование промышленных вентиляторов, внутривенное введение жидкостей и опрыскивание водой, одна львица скончалась во вторник, 28 июля, другая в пятницу, 31 июля, а еще одна в воскресенье, 2 августа. По словам ветеринара зоопарка, причиной смерти животных предположительно стал тепловой удар, поскольку у львиц наблюдалось обезвоживание и плиорганная недостаточность.

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Считается, что львы устойчивы к жаре, однако в последние годы зоопаркам приходится усиливать меры противодействия летней жары в Японии, чтобы сохранить жизнь животным. Опасность заключается в том, что жара в этом регионе сопровождается высокой влажностью, что сильно отличается от жары с сухим воздухом в Африке.

Теперь ученые опасаются, что следующими могут стать животные в европейских зоопарках, поскольку температуры, которые ранее считались исключительными, теперь становятся обычным явлением. По словам профессора по вопросам защиты животных в зоопарках и законодательства в Ноттингемском университете Трент Саманты Уорд, сотрудникам европейских зоопарков следует задуматься о том, что традиционно теплолюбивые виды не всегда способны справиться с экстремальной жарой, которая обрушивается на мир.

Отметим, что три погибшие львицы — это: 15-летняя Луэна, 11-летняя Ичиго и трехлетняя Муги. Сотрудники японского зоопарка отмечают, что львицы теряли аппетит, а затем и вовсе не могли стать. Смотрители обеспечили вентиляцию легких и воду, чтобы охладить животных, а позже вводили подкожно жидкости, а также препараты для печени и витамины. Увы, это не помогло и львицы все равно умерли.

Вскрытие хищников показало системное обезвоживание и полиорганную недостаточность у всех трех львиц — это позволяет предположить, что причиной смерти животных является тепловой стресс. Впрочем, исследователи признают, что причины смерти могут быть подтверждены только после получения результатов анализов. По словам сотрудников зоопарка, трое львов, два самца и самка, все еще чувствуют себя плохо и не могут стоять.

Профессор Уорд также отметила, что львицы, вероятно, погибли не только из-за высоких температур. Свою роль, как считается, сыграли влажность, условия содержания в вольерах и скорость распространения жары.

В дикой природе львы большую часть времени малоактивны: часто отдыхают в тени и ограничивают свою активность более прохладными периодами. Дикие львы также могут перемещаться по большим территориям в поисках более прохладных мест, в то время как у животных в зоопарках таких возможностей меньше.

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