30 дней без единой стирки: разработана футболка, которая остается свежей и без запаха более месяца

Отличные новости для тех, кто не любит заниматься стиркой — ученые разработали идеальную футболку, которая остается чистой более 30 дней без единой стирки.

Если вы терпеть не можете постоянную рутину стирки, это может стать идеальным решением: исследователи разработали идеальную футболку, которая, как утверждается, может оставаться свежей и без неприятного запаха в течение более 30 дней единой стирки, пишет Daily Mail.

Разработка получила название HercShirt V5.0 и является новейшим продуктом американского стартапа Hercleon, который заявляет о создании "первой в мире одежды, не требующей стирки". Разработчики утверждают, что эта впечатляющая способность обусловлена 7 элементами, которые борются с запахом и вплетены непосредственно в саму ткань.

Среди этих элементов медь и серебро, которые обладают антимикробными свойствами, которые могут помочь уничтожить бактерии, вызывающие неприятный запах. Эти бактерицидные свойства усиливаются благодаря использованию "вулканического пепла", содержащего пористые минералы, поглощающие запахи. Разработчики сравнивают эти свойства с некоторыми видами глиняного наполнителя для кошачьих туалетов.

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Отметим, что стартап разработал футболки с тремя уровнями защиты от запаха:

трехдневная "бюджетная" версия;

стандартная версия, способная сохранять свежесть в течение двух недель;

максимальная версия — сохраняет свежесть в течение месяца.

Стоит отметить, что избавление от необходимости стирки обойдется недешево — одна такая рубашка Max стоит 79 долларов.

По словам изобретателя Венсеслауса Муэньи, идея создания футболки, которая не требует стирки в течение длительного времени, пришла к нему после того, как он обнаружил, что его одежда имела неприятный запах после нескольких недель путешествий. Это привело к разработке первой версии "HercFiber" — материала, который помогает бороться с неприятными запахами.

По словам ученых, одежда начинает плохо пахнуть не только из-за пота и грязи, но и потому, что пот и грязь служат пищей для бактерий, вызывающих неприятный запах. Микробы, живущие на коже человека, со временем накапливаются в волокнах одежды, производя побочные продукты, которые создают характерный запах тела. Разработчики отмечают, что медь и серебро, вплетенные в ткань, помогают уничтожать эти бактерии, предотвращая появление неприятных запахов независимо от того, насколько сильно вы потеете.

Муэнья также отмечает, что их с коллегами разработка основана на исследовании Университета Саутгемптона, которое выявило невероятные антимикробные свойства меди. Исследователи обнаружили, что опасные бактерии MRSA мгновенно уничтожаются после контакта с медью и медными сплавами.

К слову, контактные поверхности из твердой антимикробной меди уже используются в больницах, школах, транспортных узлах, спортивных учреждениях и офисах по всему миру для снижения распространения инфекций.

Известно, что футболка также содержит материалы, которые способны уменьшить источники запаха тела. Например, цинк используется для нейтрализации сернистых соединений в поте, выделяемом под воздействием стресса, а два секретных элемента борются с гормональными и аммиачными запахами.

Исследователи также отмечают, что футболка с защитой от запаха вовсе не заменяет хорошую личную гигиену. Одежда также изменит запах тела человека. Футболки также не самоочищаются — проще говоря, грязь или пролитая еда все равно будут оставлять пятна и накапливаться на ткани, если за одеждой не ухаживать должным образом.

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