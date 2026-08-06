Как выглядит идеальное женское тело: эталоном оказались вовсе не "песочные часы"

На протяжении долгого времени считалось, что женская фигура в форме “песочных часов” является эталоном красоты. Новое же исследование опровергает такие утверждения.

Ученые выяснили, что соотношение талии и груди, а не талии и бедер играет большую роль в вопросах привлекательности. Эксперимент проводился с участием 398 японских мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Их попросили оценить смоделированные на компьютере женские фигуры, в которых варьировались два параметра, пишет Daily Mail.

Результаты показали, что женщины с большей грудью по отношению к талии неизменно оценивались как более привлекательные. В то же время изменения соотношения талии и бедер мало влияли на предпочтения мужчин.

В наиболее привлекательных силуэтах было соотношение талии и груди от 0,6 до 0,7. Такие знаменитости, как Сабрина Карпентер, Сидни Суини и Кэти Перри, соответствуют этому общему силуэту.

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Фигура с соотношением талии к бедрам 0,9 и соотношением талии к груди 0,7 Фото: Japanese Psychological Research

“В этом исследовании соотношение талии и груди оказало большее влияние на оценку привлекательности, чем соотношение талии и бедер”, — написали исследователи в журнале Japanese Psychological Research.

Результаты ставят под сомнение многолетние исследования, предполагавшие, что соотношение талии и бедер является ключевым признаком, который мужчины используют при оценке женской привлекательности.

Ученые отметили, что смоделированная фигура, признанная наиболее привлекательной, крайне редко встречается в реальной жизни. Это значит, что немногие женщины обладают такими параметрами от природы.

Авторы исследования также предполагают, что стандарт женской красоты исказился в последние годы под влиянием предвзятых образов в СМИ.

Также ученые подчеркивают, что в эксперименте участвовали только японцы, поэтому их предпочтения могут отличаться от стандартов красоты в других культурах.

Результаты также были получены для фигур со средним весом. Это означает, что оценки привлекательности для разных пропорций могут меняться, если силуэты изображают более полные или более худые типы телосложения.