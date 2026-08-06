Як виглядає ідеальне жіноче тіло: еталоном виявився зовсім не "пісочний годинник"

Довгий час вважалося, що жіноча фігура у формі "пісочного годинника" є еталоном краси. Однак нове дослідження спростовує такі твердження.

Вчені з’ясували, що саме співвідношення талії та грудей, а не талії та стегон, відіграє більшу роль у питаннях привабливості. Експеримент проводився за участю 398 японських чоловіків віком від 20 до 59 років. Їх попросили оцінити змодельовані на комп’ютері жіночі фігури, в яких варіювалися два параметри, пише Daily Mail.

Результати показали, що жінок із більшим розміром грудей порівняно з талією незмінно оцінювали як більш привабливих. Водночас зміни співвідношення талії та стегон мало впливали на вподобання чоловіків.

У найпривабливіших силуетах співвідношення талії та грудей становило від 0,6 до 0,7. Такі знаменитості, як Сабріна Карпентер, Сідні Суїні та Кеті Перрі, відповідають цьому загальному силуету.

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Фігура зі співвідношенням талії до стегон 0,9 та співвідношенням талії до грудей 0,7 Фото: Japanese Psychological Research

"У цьому дослідженні співвідношення талії та грудей мало більший вплив на оцінку привабливості, ніж співвідношення талії та стегон", — написали дослідники в журналі Japanese Psychological Research.

Ці результати ставлять під сумнів багаторічні дослідження, згідно з якими співвідношення обхвату талії та стегон є ключовою ознакою, на яку чоловіки звертають увагу, оцінюючи жіночу привабливість.

Вчені зазначили, що змодельована фігура, яку визнано найпривабливішою, в реальному житті зустрічається вкрай рідко. Це означає, що лише небагато жінок мають такі параметри від природи.

Автори дослідження також припускають, що стандарти жіночої краси зазнали спотворення в останні роки під впливом упереджених образів у ЗМІ.

Також вчені наголошують, що в експерименті брали участь лише японці, тому їхні уподобання можуть відрізнятися від стандартів краси в інших культурах.

Результати також були отримані для фігур із середньою вагою. Це означає, що оцінки привабливості для різних пропорцій можуть змінюватися, якщо силуети зображують більш повні або більш худі типи статури.