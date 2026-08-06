30 днів без жодного прання: розроблено футболку, яка залишається свіжою та без запаху понад місяць

Чудова новина для тих, хто не любить прати — вчені розробили ідеальну футболку, яка залишається чистою понад 30 днів без жодного прання.

Якщо ви не терпите постійну рутину прання, це може стати ідеальним рішенням: дослідники розробили ідеальну футболку, яка, як стверджується, може залишатися свіжою та без неприємного запаху протягом понад 30 днів після одного прання, пише Daily Mail.

Ця розробка отримала назву HercShirt V5.0 і є новітнім продуктом американського стартапу Hercleon, який заявляє про створення "першого у світі одягу, що не потребує прання". Розробники стверджують, що ця вражаюча властивість зумовлена 7 елементами, які борються із запахом і вплетені безпосередньо в саму тканину.

Серед цих елементів — мідь і срібло, які мають антимікробні властивості, що можуть допомогти знищити бактерії, які викликають неприємний запах. Ці бактерицидні властивості підсилюються завдяки використанню "вулканічного попелу", що містить пористі мінерали, які поглинають запахи. Розробники порівнюють ці властивості з деякими видами глиняного наповнювача для котячих туалетів.

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Зазначимо, що стартап розробив футболки з трьома рівнями захисту від запаху:

триденна "бюджетна" версія;

стандартна версія, здатна зберігати свіжість протягом двох тижнів;

максимальна версія — зберігає свіжість протягом місяця.

Варто зазначити, що позбавлення від необхідності прання обійдеться недешево — одна така сорочка Max коштує 79 доларів.

За словами винахідника Венсеслауса Муеньї, ідея створити футболку, яка не потребує прання протягом тривалого часу, з’явилася у нього після того, як він виявив, що його одяг мав неприємний запах після кількох тижнів подорожей. Це призвело до розробки першої версії "HercFiber" — матеріалу, який допомагає боротися з неприємними запахами.

За словами вчених, одяг починає неприємно пахнути не лише через піт і бруд, а й тому, що піт і бруд слугують поживою для бактерій, які викликають неприємний запах. Мікроби, що живуть на шкірі людини, з часом накопичуються у волокнах одягу, утворюючи побічні продукти, які створюють характерний запах тіла. Розробники зазначають, що мідь і срібло, вплетені в тканину, допомагають знищувати ці бактерії, запобігаючи появі неприємних запахів незалежно від того, наскільки сильно ви потієте.

Муенья також зазначає, що їхня розробка, здійснена спільно з колегами, ґрунтується на дослідженні Університету Саутгемптона, яке виявило надзвичайні антимікробні властивості міді. Дослідники виявили, що небезпечні бактерії MRSA миттєво знищуються після контакту з міддю та мідними сплавами.

До речі, контактні поверхні з твердої антимікробної міді вже використовуються в лікарнях, школах, транспортних вузлах, спортивних закладах та офісах по всьому світу для зменшення поширення інфекцій.

Відомо, що футболка також містить речовини, які здатні зменшити джерела запаху тіла. Наприклад, цинк використовується для нейтралізації сірчистих сполук у поті, що виділяється під впливом стресу, а два секретні компоненти борються з гормональними та аміачними запахами.

Дослідники також зазначають, що футболка із захистом від запаху аж ніяк не замінює належну особисту гігієну. Одяг також впливає на запах тіла людини. Футболки також не самоочищаються — простіше кажучи, бруд або розлита їжа все одно залишатимуть плями та накопичуватимуться на тканині, якщо за одягом не доглядати належним чином.

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