Упаковка сливочного масла на обед: новый тренд из TikTok не на шутку пугает диетологов

Сливочное масло всегда было неотъемлемой частью кухни, но употребление этого продукта в больших количествах может обернуться проблемами со здоровьем. Дело в том, что масло содержит много насыщенных жиров, которые увеличивают уровень “плохого” холестерина, повышающего риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на это, в последнее время сливочное масло перестало быть простым ингредиентом. Все чаще оно становится главным блюдом, пишет Daily Mail.

Создательница контента в TikTok Мэри Алексис регулярно публикует видео того, как она съедает огромные бруски масла с глазурью. Другие пользователи соцсетей едят упаковки масла с соусом для пасты, гуакамоле, патокой, шоколадный муссом и так далее.

Создательница контента в TikTok Мэри Алексис Фото: TikTok

Странная тенденция уже вышла далеко за пределы соцсетей. К примеру, в одном из ресторанов Нью-Йорка посетители могут заказать огромный кусок масла на подносе, к которому подают тосты.

В Лондоне некоторые заведения ищут “масло-сомелье”, а в Париже открылся первый в мире “масляный бар”, где посетителям подают масло размером с буханку хлеба.

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Диетолог Софи Медлин говорит, что нет ничего плохого в том, чтобы насладиться вкусом качественного сливочного масла, но превращать его в главное блюдо – совсем другое дело.

“ Даже хлеб с маслом, поданный перед едой, может добавить значительное количество калорий еще до начала приема пищи, что в разы увеличивает количество потребленных калорий”, - говорит эксперт.

Проблема возникает, когда масло намазывается на хлеб горой или становится основным ингредиентом в нескольких блюдах каждый день — наибольшую обеспокоенность вызывает здоровье сердечно-сосудистой системы».

“Постоянно высокое содержание насыщенных жиров в рационе может повысить уровень “плохого” холестерина, который является основным фактором риска сердечных приступов и инсультов. Большое количество сливочного масла также может способствовать избыточному потреблению калорий, увеличивая риск увеличения веса с течением времени”, - подчеркивает диетолог.

Типичный брусок сливочного масла весом 250 г содержит около 1860 калорий — почти суточную норму энергии для многих взрослых.

В нем также содержится 130 г насыщенных жиров, что более чем в четыре раза превышает рекомендуемую суточную норму для мужчин 30 г и более чем в шесть раз — для женщин 20 г.

Это не означает, что сливочное масло само по себе вредно. При умеренном употреблении оно может быть частью сбалансированного питания и содержит некоторые полезные питательные вещества.

“Сливочное масло не лишено питательных веществ. Оно содержит витамины А и В12, небольшое количество витаминов D и E. Оно также обеспечивает энергию и жиры, которые помогают усваивать жирорастворимые витамины”, - объясняет Медлин.

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