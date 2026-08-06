Упаковка вершкового масла на обід: новий тренд із TikTok серйозно лякає дієтологів
Вершкове масло завжди було невід’ємною частиною кухні, але вживання цього продукту у великих кількостях може спричинити проблеми зі здоров’ям. Справа в тому, що масло містить багато насичених жирів, які підвищують рівень "поганого" холестерину, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.
Незважаючи на це, останнім часом вершкове масло перестало бути просто інгредієнтом. Все частіше воно стає головною стравою, пише Daily Mail.
Творчиня контенту в TikTok Мері Алексіс регулярно публікує відео, на яких вона з’їдає величезні бруски масла з глазур’ю. Інші користувачі соцмереж їдять упаковки масла з соусом для пасти, гуакамоле, патокою, шоколадним мусом тощо.
Ця дивна тенденція вже вийшла далеко за межі соціальних мереж. Наприклад, в одному з ресторанів Нью-Йорка відвідувачі можуть замовити величезний шматок масла на підносі, до якого подають тости.
У Лондоні деякі заклади шукають "масляних сомельє", а в Парижі відкрився перший у світі "масляний бар", де відвідувачам подають масло розміром з буханку хліба.
Дієтолог Софі Медлін каже, що немає нічого поганого в тому, щоб насолодитися смаком якісного вершкового масла, але робити його основною стравою — це зовсім інша справа.
"Навіть хліб з маслом, поданий перед їжею, може додати значну кількість калорій ще до початку прийому їжі, що у кілька разів збільшує кількість спожитих калорій", — зазначає експерт.
Проблема виникає, коли масло намазують на хліб товстим шаром або воно стає основним інгредієнтом у кількох стравах щодня — найбільше занепокоєння викликає стан серцево-судинної системи".
"Постійно високий вміст насичених жирів у раціоні може підвищити рівень "поганого" холестерину, який є основним фактором ризику серцевих нападів та інсультів. Велика кількість вершкового масла також може сприяти надмірному споживанню калорій, збільшуючи ризик набору ваги з часом", — підкреслює дієтолог.
Типовий брусок вершкового масла вагою 250 г містить близько 1860 калорій — це майже добова норма енергії для багатьох дорослих.
У ньому також міститься 130 г насичених жирів, що більш ніж у чотири рази перевищує рекомендовану добову норму для чоловіків (30 г) і більш ніж у шість разів — для жінок (20 г).
Це не означає, що вершкове масло саме по собі шкідливе. При помірному вживанні воно може бути частиною збалансованого харчування і містить деякі корисні поживні речовини.
"Вершкове масло містить поживні речовини. Воно містить вітаміни А та В12, а також невелику кількість вітамінів D та E. Крім того, воно забезпечує організм енергією та жирами, які допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни", — пояснює Медлін.
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