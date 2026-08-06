Навіть леви не витримують екстремальної спеки: хижаки гинуть від теплового удару

Три левиці в Токійському зоопарку загинули, ймовірно, від теплового удару. Вчені побоюються, що наступними можуть стати тварини в Європі.

У той час як Японія страждає від екстремальної спеки, три левиці в зоопарку Токіо померли, ймовірно, від теплового удару. Дані свідчать про те, що з середини липня 10 із 16 левів у зоопарку Тама страждали від таких симптомів, як втрата апетиту та зниження активності, оскільки температура досягала виснажливих 40 °C, пише Daily Mail.

Незважаючи на використання промислових вентиляторів, внутрішньовенне введення рідин та обприскування водою, одна левиця померла у вівторок, 28 липня, інша — у п’ятницю, 31 липня, а ще одна — у неділю, 2 серпня. За словами ветеринара зоопарку, причиною смерті тварин, ймовірно, став тепловий удар, оскільки у левиць спостерігалося зневоднення та поліорганна недостатність.

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Вважається, що леви стійкі до спеки, проте останніми роками зоопаркам доводиться посилювати заходи щодо протидії літній спеці в Японії, щоб зберегти життя тварин. Небезпека полягає в тому, що спека в цьому регіоні супроводжується високою вологістю, що значно відрізняється від спеки з сухим повітрям в Африці.

Тепер вчені побоюються, що наступними можуть стати тварини в європейських зоопарках, оскільки температури, які раніше вважалися винятковими, тепер стають звичним явищем. За словами професорки з питань захисту тварин у зоопарках та законодавства в Ноттінгемському університеті Трент Саманти Уорд, співробітникам європейських зоопарків слід замислитися над тим, що традиційно теплолюбні види не завжди здатні впоратися з екстремальною спекою, яка обрушується на світ.

Зазначимо, що три загиблі левиці — це: 15-річна Луена, 11-річна Ічіго та трирічна Мугі. Співробітники японського зоопарку зазначають, що левиці втратили апетит, а потім і зовсім не могли встати. Доглядачі забезпечили вентиляцію легенів і воду, щоб охолодити тварин, а пізніше вводили підшкірно рідини, а також препарати для печінки та вітаміни. На жаль, це не допомогло, і левиці все одно померли.

Розтин хижаків виявив системне зневоднення та поліорганну недостатність у всіх трьох левиць — це дозволяє припустити, що причиною смерті тварин є тепловий стрес. Втім, дослідники визнають, що причини смерті можна підтвердити лише після отримання результатів аналізів. За словами співробітників зоопарку, троє левів — два самці та самка — досі почуваються погано й не можуть стояти.

Професорка Уорд також зазначила, що левиці, ймовірно, загинули не лише через високі температури. Свою роль, як вважається, відіграли вологість, умови утримання у вольєрах та швидкість поширення спеки.

У дикій природі леви більшу частину часу ведуть малоактивний спосіб життя: часто відпочивають у тіні та обмежують свою активність більш прохолодними періодами. Дикі леви також можуть переміщатися великими територіями у пошуках прохолодніших місць, тоді як у тварин у зоопарках таких можливостей менше.

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