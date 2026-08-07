Самая долгоживущая рыба в мире: осетр живет почти в три раза дольше, чем считалось

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что осетры, похоже, способны жить почти втрое дольше, чем считалось ранее — претендуют на звание новой самой долгоживущей рыбы в мире.

В Северной Америке обитают осетры, способные вырасти до размеров самого высокого человека в мире. Ранее считалось, что эти монстры доживают до невероятного возраста — около 150 лет. Однако недавнее исследование показало, что эта на самом деле продолжительность жизни осетров может быть почти втрое больше, пишет IFLScience.

По словам доцента кафедры рыболовства и дикой природы Мичиганского государственного университета Скотта Колборна, давно известно, что озерные осетры входят в число самых долгоживущих пресноводных рыб в Северной Америке. Однако новое исследование предполагает, что они, вероятно, могут жить гораздо дольше, чем считалось ранее.

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Предыдущая оценка продолжительности жизни осетров в 150 лет была основана на исследовании 963 года, однако некоторые эксперты сомневались. Поэтому обычно предполагалось, что большинство осетров никогда не достигают этого возраста.

Отметим, что предыдущая оценка была получена с помощью метода определения возраста по поперечному сечению плавника и шипа. Он включает в себя считывание слоев кости в переднем шипе грудного плавника. Хотя это прямой метод, он не обязательно дает точные результаты, поскольку резорбция может привести к отсутствию годичных колец в кости.

В новом исследовании ученые хотели получить более динамичное представление. Для этого они использовали прирост скорости роста, определяемый на основе данных о поимке, мечении и повторной поимке. Простыми словами, ученые ловили осетров, измеряли, а затем вновь ловили.

Далее данные были введены в модель, которая могла прогнозировать скорость роста, как эта скорость замедлялась со временем, и в конечном итоге обеспечить оценку ожидаемой продолжительности жизни осетров из пяти популяций Великих озер. Потребовались десятилетия полевых работ, но результаты были поразительными.

Модель показала, что возраст самца озерного осетра длиной 160 сантиметров составляет от 90 до 279 лет. В то же время возраст самки длиной 180 сантиметров варьировался от 99 до 427 лет. Эти цифры ставят осетра в один ряд с гренландскими акулами по продолжительности жизни среди известных науке видов рыб. Впрочем, ученые признают, что гренландской акуле все же пока удается сохранить свой титул, поскольку в их случае были датированы реальные ткани рыб, в то время как продолжительность жизни осетров пока ограничиваются лишь оценками.

Авторы признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы установить, могут ли популяции осетров соперничать или превосходить продолжительность жизни гренландских акул, которые, как считается, способны жить до 400 лет.

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