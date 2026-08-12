У темних і глибоких водах озера відбувається щось дивне: водойма кишить зомбі-рибами (відео)

Нещодавнє дослідження показує, що в найтемніших глибинах озера Верхнє спостерігається зростання чисельності "зомбі-риб". Вчені розмірковують, чи є це явище природним, чи щось незвичайне.

Нещодавнє дослідження показало, що в озері Верхнє відбувається дивна й дуже тривожна трансформація головних хижаків екосистеми. Зараз вчені досліджують найглибші ділянки водойми в пошуках того, що може спричиняти трансформацію риб: озерні форелі сисковет, відомі як "риби-зомбі", викликають подив у експертів через свою крайню виснаженість, пише IFLScience.

Відомо, що сцисковети мешкають у найглибших і найхолодніших водах озера Верхнє, а тому їм необхідний товстий шар жиру для виживання. Зараз вчені з певним занепокоєнням відзначають зростання кількості виснажених "риб-зомбі", у яких вміст жиру становить лише близько третини від рівня здорових риб.

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Для порівняння: у 2015 році лише 3 % сисковетів, виловлених під час дослідження найглибших ділянок озера Верхнє, були рибами-зомбі. На жаль, з того часу цей показник зріс до неймовірних 54% в одному з уловів 2025 року в озері Суперіор-Максимус.

За словами біолога Шона Сітара, ця тенденція потребує подальшого дослідження, але, ймовірно, не є приводом для занепокоєння. Деякі експерти стверджують, що кількість риб-зомбі в озері Верхнє сягає 50%, проте Сітар зазначає, що насправді це не так.

Зазначимо, що сисковети, які мешкають на глибині 396 метрів, як правило, є міцними рибами. По суті, їм вдається виживати там, куди не проникає світло, що робить їх верховними хижаками в екосистемі, де існує велика конкуренція за вельми обмежені ресурси.

Вчені вважають, що поява "зомбі-риб" може бути наслідком природного екологічного явища. Крихка рівновага глибоководних екосистем означає, що вичерпання лише одного ресурсу достатньо, щоб спричинити масовий голод, а життя в таких екстремальних умовах є дуже енерговитратним.

Деякі експерти вважають, що зростання кількості риб-зомбі також може бути спричинене спалахом захворювання, який вчені сподівалися виключити під час дослідження цього літа. План експедиції передбачав відлов риби для ретельного аналізу з метою вивчення можливості будь-якого забруднення, наприклад, токсином. Дані показали, що у риб-зомбі було виявлено значно вищий рівень ртуті порівняно зі здоровими особинами. Втім, вчені поки що не з’ясували, чи пов’язано це між собою.

Відомо, що в минулому інвазивні міноги знищили популяцію форелі в озері Верхнє. Тому вчені вважають, що інвазивні міноги також можуть бути причиною збільшення кількості "зомбі-риб".

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