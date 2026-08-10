5 років і поганий настрій: як насправді молюски створюють перли

Перли можуть виглядати як дорогоцінне каміння, але насправді вони утворюються внаслідок подразнення молюсків. Вчені розповіли, як це відбувається.

Перли можуть виглядати як дорогоцінний камінь, але, насправді, це не мінерал, який можна видобути з землі. Вчені розповіли, як насправді утворюється перлина: вона утворюється, коли устриця, мідія чи інший молюск уражається паразитом або патогеном, пише IFLScience.

Як утворюється перла

Тіла молюсків м’які й липкі, тому вони покладаються на свою тверду оболонку, щоб захистити себе. Однак, коли подразник долає цю лінію захисту, вони шукають інший спосіб захиститися — перлина є результатом такого рішення. За словами вчених, перлина — не більше ніж грудочка раковини, яку молюск будує навколо будь-якого небажаного загарбника, будь то піщинка чи якийсь паразит. У результаті молюски знерухомлюють чуже тіло, замикаючи його всередині гладкої й блискучої "гробниці".

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Дослідження показали, що для утворення перлини молюски всмоктують карбонат кальцію з навколишньої води, а потім використовують його для утворення речовини, відомої як арагоніт. Зв’язаний шарами білка конхіоліну, цей арагоніт зрештою зливається з перламутром — іншою формою карбонату, також відомою як перлова оболонка. Саме перламутр зрештою надає перлу його розкішний блиск, і ця речовина також міститься всередині раковин устриць та мідій.

Відомо, що багато молюсків мають цей унікальний захисний механізм, і, тим не менш, перли надзвичайно важко добути в дикій природі. Саме тому ювелірна промисловість, як правило, покладається на перли, вирощені в штучних умовах — зазвичай їх отримують з устриць.

Для отримання перлів фермери, які розводять устриць, вручну вводять невеликий подразник — наприклад, частинку скла або пластику — всередину мушлі устриці, а потім повертають молюска назад у воду. Далі устриці починають захищатися, утворюючи перлину. Зазначимо, що на повне формування перлини може знадобитися до п’яти років.

Види перлів

Хоча устриці найчастіше використовуються для комерційного вирощування перлів, багато інших молюсків також можуть їх виробляти. Одним із найцінніших вважається таїтянський перл, також відомий як чорний перл. Відомо, що ці перлини утворюються в чорногубій устриці, яка мешкає у водах Французької Полінезії. За словами вчених, справжні чорні перлини трапляються вкрай рідко, але користуються великим попитом.

Морські молюски також утворюють перли, хоча й не так легко, як устриці. Найбільші перлини, які коли-небудь було виявлено, знайшли всередині молюска виду Tridacna gigas — найбільшого у світі двостулкового молюска.

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