5 лет и плохое настроение: как на самом деле моллюски образуют жемчуг

Жемчуг может выглядеть как драгоценный камень, но на самом деле он образуется в результате раздражения моллюсков. Ученые рассказали, как это происходит.

Жемчуг может выглядеть как драгоценный камень, но, на самом деле, это не минерал, который можно добыть из земли. Ученые рассказали, как на самом деле образуется жемчуг: он образуется, когда устрица, мидия или другой моллюск поражается паразитом или патогеном, пишет IFLScience.

Как образуется жемчуг

Тела моллюсков мягкие и липкие, а потому они полагаются на свою твердую оболочку, чтобы защитить себя. Однако, когда раздражитель преодолевает эту линию защиты, они ищут другой способ защитить себя — жемчуг является результатом такого решения. По словам ученых, жемчужина — не более чем комок раковины, который моллюск строит вокруг любого нежелательного захватчика, будь то песчинка или какой-либо паразит. В результате моллюски обездвиживают чужое тело, запирая его внутри гладкой и блестящей "гробницы".

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Исследования показали, что для создания жемчужины моллюски всасывают карбонат кальция из окружающей воды, а далее используют его для производства вещества, известного как арагонит. Связанный слоями белка конхиолина, этот арагонит в конечном итоге сливается с перламутром — другой формой карбоната, также известной как жемчужная оболочка. Именно перламутр в конце концов придает жемчугу его роскошный блеск, и это вещество также находится внутри раковин устриц и мидий.

Известно, что многие моллюски обладают этим уникальным защитным организмом, и, тем не менее, жемчуг невероятно трудно добыть в дикой природе. Именно поэтому ювелирная промышленность, как правило, полагается на жемчуг, выращенный в искусственных условиях — как правило, его получают из устриц.

Для получения жемчуга фермеры, выращивающие устриц, вручную вводят небольшой раздражитель — например, частицу стекла или пластика — внутрь раковины устрицы, а затем возвращают моллюска обратно в воду. Далее устрицы начинают защищаться, образовывая жемчужину. Отметим, что на полное формирование которой может уйти до пяти лет.

Виды жемчуга

Хотя устрицы чаще всего используются для коммерческого выращивания жемчуга, многие другие моллюски могут его производить. Одним из наиболее ценных считается таитянский жемчуг, также известный как черный жемчуг. Известно, что этот жемчуг производится черногубой устрицей, обитающей в водах Французской Полинезии. По словам ученых, настоящий черный жемчуг встречается крайне редко, но пользуется большим спросом.

Морские моллюски также производят жемчуг, хотя и не так легко, как устрицы. Самые крупные жемчужины, когда-либо обнаруженные, были найдены внутри вида Tridacna gigas — крупнейшего в мире двустворчатого моллюска.

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