Держать кошек дома или на улице: найден ответ на столетний вопрос

Ученые поставили точку в давнем споре о том, где кошкам живется лучше — дома или на улице. Ответ оказался интереснее, считалось.

Большинство владельцев кошек считают, что их питомцы стали в разы счастливее после перехода на домашний образ жизни. Однако новое исследование, проведенное учеными из Австралии и Новой Зеландии предполагает, что переход наших питомцев от бесстрашного кошачьего исследователя на уютный диванный образ жизни на самом деле может быть проще, чем считалось ранее, пишет IFLScience.

По словам ведущего автора исследования, доктора Джулии Хеннинг из Школы животноводства и ветеринарных наук Университета Аделаиды, многие владельцы кошек беспокоятся, что содержание кошки дома станет для нее стрессом, но результаты их с коллегами недавнего исследования показывают, что переход часто был проще, чем ожидалось.

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Отношение к уличным и домашним кошкам давно является предметом жарких споров. Главные опасения связаны с воздействием на местную дикую природу, риском гибели питомца от хищников или транспортных средств, а также распространением болезней. Но стоит ли переводить кошку, гуляющую на улице, на потенциально более безопасную жизнь в помещении.

В ходе исследования был проведен опрос среди 87 владельцев кошек, которые пытались приучить своих свободно гуляющих питомцев к жизни дома. Более 40% реципиентов сообщили, что их питомцы адаптировались к жизни исключительно в помещении в течение всего нескольких дней; 25% заявили, что переход произошел в течение нескольких недель, а 12,6% заявили, что их питомец так и не смог адаптироваться.

Авторы уверяют, что владельцы также столкнулись с некоторыми трудностями во время перехода, особенно в первые несколько недель. Однако большинство из этих проблем были временными, а долгосрочные преимущества намного превысили их.

Команда утверждает, что большинство владельцев сообщили об очень незначительных изменениях в поведении своих кошек после перехода, но кошки стали больше хотеть внимания, больше играть и больше разговаривать.

Среди трудностей, с которыми столкнулись владельцы питомцев:

попытки побега;

трудности с обеспечением соблюдения правила содержания кошек в помещении со стороны семьи и гостей;

чувство вины из-за ограничения питомца;

проблемы с балансом между собственным тепловым комфортом и необходимостью держать двери и окна закрытыми.

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