Тримати котів вдома чи на вулиці: знайдено відповідь на столітнє питання

Вчені поклали край давній суперечці щодо того, де кішкам жити краще — вдома чи на вулиці. Відповідь виявилася цікавішою, ніж вважалося раніше.

Більшість власників котів вважають, що їхні улюбленці стали набагато щасливішими після переходу на домашній спосіб життя. Однак нове дослідження, проведене вченими з Австралії та Нової Зеландії, припускає, що перехід наших улюбленців від безстрашних котячих дослідників до затишного диванного способу життя насправді може бути простішим, ніж вважалося раніше, пише IFLScience.

За словами провідної авторки дослідження, доктора Джулії Хеннінг зі Школи тваринництва та ветеринарних наук Університету Аделаїди, багато власників котів турбуються, що утримання кота вдома стане для нього стресом, але результати нещодавнього дослідження, проведеного ними разом із колегами, показують, що перехід часто був простішим, ніж очікувалося.

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Ставлення до вуличних і домашніх котів вже давно є предметом палких суперечок. Головні побоювання пов’язані з впливом на місцеву дику природу, ризиком загибелі тварини від хижаків або транспортних засобів, а також поширенням хвороб. Але чи варто переводити кішку, яка гуляє на вулиці, на потенційно безпечніше життя в приміщенні?

У ході дослідження було проведено опитування серед 87 власників котів, які намагалися привчити своїх улюбленців, що звикли вільно гуляти, до життя в будинку. Понад 40 % респондентів повідомили, що їхні улюбленці адаптувалися до життя виключно в приміщенні протягом усього декількох днів; 25% заявили, що перехід відбувся протягом кількох тижнів, а 12,6% зазначили, що їхній улюбленець так і не зміг адаптуватися.

Автори запевняють, що власники також зіткнулися з певними труднощами під час переходу, особливо протягом перших кількох тижнів. Однак більшість із цих проблем були тимчасовими, а довгострокові переваги значно переважали їх.

Команда стверджує, що більшість власників повідомили про дуже незначні зміни в поведінці своїх котів після переходу, але коти стали більше прагнути уваги, більше гратися та більше "розмовляти".

Серед труднощів, з якими зіткнулися власники домашніх тварин:

спроби втечі;

труднощі із забезпеченням дотримання правил утримання котів у приміщенні з боку родини та гостей;

почуття провини через обмеження свободи улюбленця;

проблеми з балансом між власним тепловим комфортом та необхідністю тримати двері й вікна закритими.

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