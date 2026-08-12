RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Наука

Ця жінка випадково виявила вид, який вважався вимерлим 66 мільйонів років тому (фото)

Ця жінка випадково виявила вид, який вважався вимерлим 66 мільйонів років тому
Ця жінка випадково виявила вид, який вважався вимерлим 66 мільйонів років тому | Фото: IFLS

Є вагома причина, чому цих незвичайних істот називають "живими скам’янілостями".

У 1930-х роках Марджорі Куртене-Латімер, кураторка Музею Іст-Лондона (місто в Південно-Африканській Республіці), почала просити місцевих рибалок повідомляти їй про будь-яких незвичайних риб, яких вони виловили. Це прохання призвело до одного з найбільших наукових відкриттів XX століття, пише IFLScience.

22 грудня 1938 року Куртене-Латімер зателефонував капітан одного з рибальських суден і повідомив, що рибалки виявили щось незвичайне. Кураторка музею одразу ж вирушила оглянути знахідку. У результаті вона побачила рибу, яка не була схожа на жодну з тих, що коли-небудь виставлялися в музеях.

"Вона була блідо-лілового кольору. Її тіло було вкрите твердою лускою, у неї було чотири плавники, схожі на кінцівки, і дивний хвіст", — згадувала працівниця музею.

Відео дня

Куртене-Латімер відвезла невідому рибу довжиною 1,5 метра до музею й намагалася самостійно визначити, що це за вид, але їй це не вдалося. Тому вона зв’язалася зі своїм знайомим іхтіологом Джеймсом Смітом, і він відвідав музей 16 лютого 1939 року. Вчений визнав, що ця риба є целакантом, тобто давно вимерлою рибою.

Ця жінка випадково виявила вид, який вважався вимерлим 66 мільйонів років тому
Марджорі Куртене-Латімер та виявлена нею латімерія
Фото: IFLS

Це стало справжнім шоком для наукової спільноти, оскільки целаканти зникли з палеонтологічної літописі приблизно 66 мільйонів років тому. Тому вважалося, що їх уже не існує в природі. Сміт визнав цю істоту живою скам’янілістю, яка вважалася вимерлою мільйони років тому.

Цю рибу назвали Latimeria chalumnae (найчастіше її називають просто латимерія) на честь Куртене-Латимера та річки Чалумна, в гирлі якої її виловили. Вважається, що зараз в океанах мешкають щонайменше два сучасні види целакантоподібних риб: Latimeria chalumnae та Latimeria menadoensis.

Згідно з даними Міжнародного союзу охорони природи, целаканти перебувають під загрозою зникнення, але вони продовжують існувати. З 1938 року живих целакантів спостерігали лише кілька разів, і про цих прадавніх істот ще багато чого належить дізнатися.

Інші новини науки