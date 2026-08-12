Ця жінка випадково виявила вид, який вважався вимерлим 66 мільйонів років тому (фото)

Є вагома причина, чому цих незвичайних істот називають "живими скам’янілостями".

У 1930-х роках Марджорі Куртене-Латімер, кураторка Музею Іст-Лондона (місто в Південно-Африканській Республіці), почала просити місцевих рибалок повідомляти їй про будь-яких незвичайних риб, яких вони виловили. Це прохання призвело до одного з найбільших наукових відкриттів XX століття, пише IFLScience.

22 грудня 1938 року Куртене-Латімер зателефонував капітан одного з рибальських суден і повідомив, що рибалки виявили щось незвичайне. Кураторка музею одразу ж вирушила оглянути знахідку. У результаті вона побачила рибу, яка не була схожа на жодну з тих, що коли-небудь виставлялися в музеях.

"Вона була блідо-лілового кольору. Її тіло було вкрите твердою лускою, у неї було чотири плавники, схожі на кінцівки, і дивний хвіст", — згадувала працівниця музею.

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Куртене-Латімер відвезла невідому рибу довжиною 1,5 метра до музею й намагалася самостійно визначити, що це за вид, але їй це не вдалося. Тому вона зв’язалася зі своїм знайомим іхтіологом Джеймсом Смітом, і він відвідав музей 16 лютого 1939 року. Вчений визнав, що ця риба є целакантом, тобто давно вимерлою рибою.

Марджорі Куртене-Латімер та виявлена нею латімерія Фото: IFLS

Це стало справжнім шоком для наукової спільноти, оскільки целаканти зникли з палеонтологічної літописі приблизно 66 мільйонів років тому. Тому вважалося, що їх уже не існує в природі. Сміт визнав цю істоту живою скам’янілістю, яка вважалася вимерлою мільйони років тому.

Цю рибу назвали Latimeria chalumnae (найчастіше її називають просто латимерія) на честь Куртене-Латимера та річки Чалумна, в гирлі якої її виловили. Вважається, що зараз в океанах мешкають щонайменше два сучасні види целакантоподібних риб: Latimeria chalumnae та Latimeria menadoensis.

Згідно з даними Міжнародного союзу охорони природи, целаканти перебувають під загрозою зникнення, але вони продовжують існувати. З 1938 року живих целакантів спостерігали лише кілька разів, і про цих прадавніх істот ще багато чого належить дізнатися.

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