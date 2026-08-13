На Землі не існувало жодного крихітного динозавра: чому вони були гігантами (відео)

У недавньому дослідженні вчені зосередилися на з’ясуванні того, чому на планеті не існувало динозаврів розміром з мишу. У всьому винні далекі предки-ссавці.

За мільярди років історії Земля стала домівкою для неймовірної кількості видів — одними з найцікавіших є давно вимерлі динозаври. Чи то тиранозавр, чи високий зауропод, чи хтось трохи менший, ці доісторичні істоти досягали неймовірно великих розмірів, але, схоже, вони ніколи не були крихітними. Принаймні, динозаври розміром з мишу чи щура не так часто зустрічаються в палеонтологічних літописах, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені з Американського музею природної історії зосередилися на тому, щоб з’ясувати, чому динозаври рідко були крихітними. У ході дослідження вчені вивчили фактори, що впливають на максимальний і мінімальний розмір у різних груп тварин. Автори дослідження вважають, що їм вдалося знайти справжню причину відсутності мініатюрних динозаврів.

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Відомо, що динозаври панували на планеті від моменту свого виникнення й аж до падіння метеорита, який знищив більшу частину життя на Землі. Вони проіснували 180 мільйонів років, тоді як ми, Homo sapiens, досі налічуємо лише жалюгідні 300 000 особин.

Цікаво, що за весь цей час навіть найменші відомі нам непташині динозаври ніколи не важили менше 400 грамів, що приблизно відповідає вазі стандартного футбольного м’яча. Хоча це досить мало в масштабах Всесвіту, це робить навіть найкрихітніших динозаврів у 200–3000 разів більшими за найменших птахів, ссавців і рептилій, що живуть сьогодні.

За словами співавтора дослідження Роджера Бенсона, одне з можливих пояснень полягає в тому, що ми просто ще не отримали доступ до скам’янілостей. Справа в тому, що маленьких тварин складніше виявити, а їхні крихкі кістки з меншою ймовірністю скам’яніють. Втім, автори дослідження виступають проти цього пояснення.

У недавньому дослідженні вчені проаналізували розподіл розмірів тіла у низки організмів і порівняли це з фізіологією тварин. Використовуючи ці дані, вони змогли побудувати математичну модель, засновану на енергетичних потребах тварини.

Модель успішно передбачала розміри тіла та їх розподіл для птахів, ссавців і черепах. Однак, коли йшлося про ящірок і змій, вона, як правило, завищувала розміри тварин порівняно з тим, що спостерігається в природі. Те саме спостерігалося й серед крокодилів. Автори вважають, що їхня модель працює лише тоді, коли основним обмеженням розміру тварини є внутрішні чинники.

Ситуації, коли вона не працює належним чином, наприклад, у ящірок і динозаврів, найімовірніше, пояснюються якимось зовнішнім фактором навколишнього середовища, таким як особливості середовища проживання тварини або наявність конкурентів, які перешкоджають їхньому зростанню вище або нижче певного розміру.

Вчені вважають, що динозаври, ймовірно, не могли виживати в підліску разом із ссавцями, а тому вони не стали такими маленькими, якими могли б бути, з огляду на їхні фізіологічні особливості.

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