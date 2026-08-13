Ніхто не знав, що собаки вміють таке: домашні улюбленці можуть розрізняти вирази людських облич

Нещодавнє МРТ-сканування показало, що собаки можуть розрізняти посмішки, страх, гнів і смуток на обличчях людей.

Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, і за цей час тварини встигли завоювати репутацію найкращих друзів людини. Але тепер вчені виявили, що собаки, насправді, вміють щось особливе: наші улюбленці помічають у людських обличчях більше, ніж передбачалося, пише Earth.com.

Люди щодня посміхаються своїм собакам, лають їх або плачуть перед ними. Собаки вловлюють частину цих емоцій, але раніше ніхто не знав, наскільки ретельно їхній мозок розрізняє один вираз обличчя від іншого. У новому дослідженні вчені провели МРТ-сканування, яке показало, що одна група ділянок мозку у собак реагує на посмішку інакше, ніж на будь-яке незадоволене обличчя. В інших ділянках мозку перелякане людське обличчя або сердите обличчя не викликали однакової реакції.

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Зазначимо, що під час сканування тварини залишалися у стані неспання всередині сканера, поки прилад вимірював кровотік, щоб визначити, які ділянки мозку задіяні в конкретний момент. Кожна собака спиралася підборіддям на підставку, мала навушники і могла встати та піти в будь-який момент.

Дослідження провели Рауль Ернандес-Перес та Лаура Куайя з Віденського університету. Вчені провели два експерименти, спрямовані на вивчення мозку собак. Результати показали, що собаки насправді роблять щось більше, ніж просто сортують людські обличчя на хороші та погані.

У експерименті взяли участь 8 собак, кожна з яких дивилася на фотографії незнайомців, причому одні й ті самі обличчя показувалися двічі: один раз без виразу обличчя, а один раз з посмішкою. Зазначимо, що кожна собака бачила лише чоловічі або лише жіночі обличчя, що відповідали статі її власника. Результати показали, що собаки гірше розпізнають обличчя незнайомця, якщо цей незнайомець є протилежної статі порівняно з людиною, з якою вони живуть.

Водночас усміхнені обличчя викликали більшу активність, ніж беземоційні обличчя, у великій ділянці правої півкулі мозку. Ця ділянка активності поширювалася вниз, у структуру, що називається хвостатим ядром. У попередніх експериментах на собаках та сама структура реагувала на харчову винагороду та на знайомі запахи. За словами вчених, активність у хвостатому ядрі є особливо цікавою, оскільки вказує на те, що щасливі людські обличчя можуть мати емоційне значення для собак.

У другому експерименті вчені просканували мозок 12 собак: чотирьох у Мексиці та восьми в Університеті Семмельвейса в Будапешті. Нові фотографії були з іншої колекції, тому жодна собака не бачила обличчя з першого раунду. Цього разу емоціями були щастя, гнів, страх і смуток.

Результати показали, що одна точка праворуч могла відрізнити сумне обличчя від переляканого, а попередні дослідження показали, що та сама точка реагує, коли собака спостерігає за взаємодією людей. Ще дві точки реагували так само на сердиті обличчя порівняно з переляканими. Однак жодна точка ніде не відрізняла сумне обличчя від сердитого.

Отже, результати нового дослідження дають нам додатковий привід посміхатися собакам у парку, адже це може зробити взаємодію з улюбленцем більш позитивною для вас обох.

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