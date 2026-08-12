Ситуація за полярним колом вийшла з-під контролю: у Сибіру температура піднялася до рекордного рівня

Спостереження показують, що в Сибіру температура сягнула неймовірних 35 °C — липень 2026 року став одним із найспекотніших для арктичної суші за всю історію спостережень.

Сьогодні в Арктиці досить спекотно: у липні 2026 року понад 70% суші та моря були теплішими, ніж у базовий період 1991–2020 років, а на 12% території регіону було зафіксовано один із трьох найтепліших липневих періодів, пише IFLScience.

За даними Ріка Томана з Аляскинського центру оцінки клімату та політики при Університеті Аляски, найвищі температури було зафіксовано на території російського Сибіру: у середній частині долини Лени на сході Сибіру 9 та 10 липня температура перевищила 35 °C. До того ж у Центральній Сибіру зафіксовано найтепліший липень з 1969 року, а в Селагонцях у сусідньому регіоні Саха температура перевищила 32 °C.

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Водночас в інших частинах Полярного кола ситуація дещо менш критична: наприклад, у північній частині Нунавуту в Канаді було прохолодніше, ніж зазвичай; на Алясці було зафіксовано найхолодніший липень з 2011 року. Північний Льодовитий океан на північ від Шпіцбергена також був холоднішим за середнє, хоча й у Гудзоновій затоці, і в Гренландському морі було зафіксовано найспекотніший липень з початку супутникових спостережень у 1979 році.

І все ж загальна тенденція виглядає досить тривожно: липень цього року посідає третє місце за величиною температури поверхні Арктики з 1950 року. П’ять найтепліших років припали на період після 2010 року.

Дані Американського метеорологічного товариства також свідчать про те, що 2025 рік став другим найтеплішим роком в Арктиці за останні 126 років спостережень. За словами вчених, температура повітря на поверхні в регіоні підвищується приблизно втричі швидше, ніж у середньому по світі.

За даними метеоролога Алана Джерарда, Арктика нагрівається значно швидше, ніж решта земної кулі. Це пов’язано із зворотним зв’язком, спричиненим таненням морського льоду. Більше того, вчені зазначають, що сьогодні ці рекордно високі температури спостерігаються у високих широтах.

Справа в тому, що морський лід має високу відбивну здатність і сприяє охолодженню Арктики, подібно до того, як фольга під лобовим склом автомобіля також захищає від спеки. У міру танення льоду цей ефект стає менш вираженим, а температура океану підвищується, що призводить до подальшого танення.

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