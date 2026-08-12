Ситуация за полярным кругом вышла из-под контроля: Сибирь нагрелась до рекордной температуры

Наблюдения показывают, что в Сибири температура достигла невероятных 35°C — июль 2026 года стал одним из самых жарких для арктической суши за всю историю наблюдений.

Сегодня в Арктике довольно жарко: в июле 2026 года более 70% суши и моря были теплее, чем в базовый период 1991-2020 года, а на 12% территории региона был зафиксирован один из трех самых теплых июльских периодов, пишет IFLScience.

По данным Рика Томана из Аляскинского центра оценки климата и политики при Университете Аляски, самые высокие температуры были зафиксированы на территории российской Сибири: в средней части долины Лены на востоке Сибири 9 и 10 июля температура превысила 35°C. Вдобавок ко всему, в Центральной Сибири зафиксирован самый теплый июль с 1969 года, а в Селагонцах в соседнем регионе Саха температура превысила 32°C.

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В то же время в других частях Полярного круга ситуация несколько менее критична: например, в северной части Нунавута в Канаде было прохладнее, чем обычно; на Аляске был зафиксирован самый холодный июль с 2011 года. Северный Ледовитый океан к северу от Шпицбергена также был холоднее среднего, хотя и в Гудзоновом заливе, и в Гренландском море был зафиксирован самый жаркий июль с начала спутниковых наблюдений в 1979 году.

И все же, общая тенденция выглядит весьма тревожно: июль этого года занимает третье место по величине температуры поверхности Арктики с 1950 года. Пять самых теплых лет пришлись на период после 2010 года.

Данные Американского метеорологического общества также свидетельствуют о том, что 2025 год стал вторым самым теплым годом в Арктике за последние 126 лет наблюдений. По словам ученых, температура воздуха на поверхности в регионе повышается примерно в три раза быстрее, чем в среднем по миру.

По данным метеоролога Алана Джерарда, Арктика нагревается значительно быстрее, чем остальная часть земного шара. Это связано с обратной связью, вызванной таянием морского льда. Более того, ученые отмечают, что сегодня эти рекордно высокие температуры наблюдаются на больших широтах.

Дело в том, что морской лед обладает высокой отражательной способностью и способствует охлаждению Арктики, подобно тому, как фольга под лобовым стеклом автомобиля также защищает от жары. По мере таяния льда этот эффект становится менее выраженным, а температура океана повышается, что приводит к дальнейшему таянию.

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