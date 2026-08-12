Прогноз погоды на четыре месяца реален: назван теоретический предел точности синоптиков

Исследователи обнаружили, что теоретический предел точности прогнозов погоды составляет 129 дней — в этом виновата квантовая механика.

Большинство людей на планете знают, насколько неточными бывают прогнозы синоптиков. Однако насколько заранее метеорологи могут прогнозировать погоду, не допуская таких ошибок, которые серьезно могут повлиять на жизнь людей. Эксперты утверждают, что, на самом деле, существует теоретический предел, за которым почти невозможно предсказать погоду с какой-либо реальной уверенностью, пишет IFLScience.

Считается, что сегодня метеорологи могут давать достаточно точные прогнозы на ближайшие 14 дней. Однако, ученые уверяют, что за пределами этого периода все еще можно получить достаточно точный прогноз, но с каждым днем он становится все более расплывчатым и менее предсказуемым.

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Любопытно, что новое исследование предполагает более высокий потолок точности прогнозов погоды, чем считалось ранее. Предполагается, что этот предел составляет около 129 дней, однако за этим пределом квантовая неопределенность берет верх и делает прогноз слишком неточным для использования.

Как метеорологи прогнозируют погоду

Современное прогнозирование основано на сборе огромных объемов данных со всех уголков земного шара, а затем введении этих данных в компьютерную модель, способную учитывать все различные динамические процессы. Речь идет о таких данных как:

температура воздуха;

температура поверхности моря;

атмосферное давление;

влажность;

скорость ветра;

океанические течения.

Основная проблема точности прогнозов погоды связана с огромным количеством данных и множеством переменных в атмосфере, которые определяют изменения погоды. Кроме того, существуют сложные петли обратной связи, которые со временем могут усиливать небольшие ошибки. Одна незначительная ошибка в расчетах или отсутствие данных – и прогноз легко может оказаться неверным.

Но если бы мы знали все необходимые данные об атмосфере с достаточной точностью и идеально понимали ее динамические процессы, разве прогнозы теоретически не могли бы оставаться точными бесконечно? Результаты нового исследования показывают, что ответ, вероятно, является отрицательным.

Теоретический предел прогнозов погоды

В новом исследовании климатологи из Университета Майами и Кооперативного института морских и атмосферных исследований NOAA во главе с доктором Вэй Чжаном сосредоточились на том, чтобы найти теоретический предел для прогнозов погоды.

Они обнаружили, что долгосрочные прогнозы погоды неизбежно будут искажаться одним неизбежным фактором: неопределенностью квантового уровня, связанной с поступающими солнечными фотонами.

В относительно короткие промежутки времени эта неопределенность, вносимая фотонами, управляема. Но поскольку солнечная энергия в конечном итоге достигает каждого уголка атмосферы, влияя практически на каждую молекулу, неопределенность накапливается, превосходя и размывая предсказуемость любой модели.

По словам ученых, момент, когда это достигает критической точки, момент известный как энергетический перегиб, составляет примерно 129 дней, с погрешностью в 7 дней в ту или иную сторону.

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