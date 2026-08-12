Названо то, что делает морщины более заметными: людям следует избегать седины

Недавнее исследование показало, что седые волосы на самом деле делает морщины более заметными.

В современном мире все больше оборотов набирает тренд "за естественность", это касается не только косметики и здорового старения, но также и принятия своей седины. Однако ученые только что обнаружили, что седина, вероятно, делает морщины более заметными, пишет Daily Mail.

В недавнем исследовании ученые из колледжа Франклина и Маршалла в Пенсильвании решили понять, как цвет волос влияет на внешний вид кожи человека. В ходе исследования ученые показали реципиентам пары фото женщин, на которых их волосы были отредактированы. Отметим, что реципиентов попросили оценить ровность кожи женщин.

Результаты выявили четкую закономерность: оказалось, что лица с более темными волосами оценили как имеющие более ровную кожу, чем лица со светлыми волосами. Эти результаты станут плохой новостью для людей, которые смирились со своей сединой.

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По словам авторов исследования, это открытие является важным, поскольку гладкость кожи влияет на оценку доверия, компетентности, привлекательности и здоровья. Оценки также влияют на различные восприятия и реальные результаты.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что внешний вид кожи играет важную роль в восприятии возраста, здоровья и привлекательности. Однако влияние волос на эти восприятия до сих пор оставалось неясным.

В первом эксперименте лица женщин поместили в овал Фото: Franklin and Marshall College

Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые провели два эксперимента:

в первом эксперименте сфотографировали лица 45 женщин в возрасте от 19 до 79 лет, а затем обвели их лица овалом — либо черные, либо светлые. Реципиентов попросили оценить ровность кожи на обеих фото;

во втором эксперименте сфотографировали 41 женщину, предварительно изменив цвет волос. Реципиентов также попросили оценить состояние своей кожи.

Во втором эксперименте волосы женщин отредактировали Фото: Franklin and Marshall College

В обоих экспериментах ученые обнаружили, что кожа женщин с более темными волосами оценивалась как более гладкая. По словам ведущего автора исследования, доктора Карлоты Батрес, результаты их с коллегами исследования показывают, что внешний вид кожи на самом деле зависит от контраста между кожей и окружающими ее поверхностями, будь то цвет фона или цвет волос.

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