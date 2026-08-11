Тревожное будущее для Земли: что произойдет, если все ледники планеты растают

Недавнее исследование показало, что произойдет, если все ледники Земли исчезнут в один момент.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета претерпела множество изменений: ледники возникали и исчезали на планете. Теперь, в новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, сколько воды заключено в ледниках мира, и каковы будут последствия, если вся эта вода попадет в мировой океан, пишет Daily Mail.

Исследователи подсчитали, что за пределами обширных ледяных щитов Гренландии и Антарктиды земные ледники содержат около 150 000 кубических километров льда. Результаты нового анализа показывают, что если бы все эти ледники полностью растаяли, это повысило бы уровень моря на более чем 32,3 сантиметра.

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Известно, что некоторые ледники уже исчезают с пугающей скоростью по мере того, как повышается глобальная температура Земли. Причем ледники в горах являются одними из самых явных признаков потепления планеты. Наблюдения показывают, что за последние десятилетия ледники в таких регионах, как Альпы, Анды и Гималаи, понесли значительные потери, поскольку более теплый воздух растапливает лед быстрее, чем он может быть восполнен снегом. Исследователи заявили, что точное знание объема льда в ледниках имеет решающее значение для прогнозирования их реакции на потепление климата.

По мнению Никколо Маффеццоли из Университета Ка' Фоскари в Венеции, человечеству необходимо действовать быстро. Ожидается, что ледники средних широт, в том числе и в Альпах, исчезнут в течение следующих нескольких десятилетий.

В ходе исследования ученые разработали модель искусственного интеллекта под названием IceBoost v2.0 — модель была обучена на основе более чем семи миллионов измерений толщины льда, собранными по всему земному шару. Ученые объединили эти наблюдения с 26 физическими и географическими факторами, в том числе уклоном, кривизной местности, скоростью движения льда и температурой. Далее модель была использована для оценки толщины и объема каждого ледника.

Авторы отмечают, что полученные оценки совпали с полевыми наблюдениями на 40% точнее, чем предыдущие методы. Это позволило ученым получить более четкое представление о том, где хранится мировой лед. Исследователи отмечают, что в дальнейшем их модель будет использоваться для моделирования того, как ледники могут измениться к 2100 году и какой вклад они могут внести в повышением глобального уровня океана.

Согласно новым оценкам, ледники мира – за исключением Антарктиды и Гренландии – содержат эквивалент повышения уровня моря на 32,3 см. Ученые считают, что полная утрата всех ледников, вероятно, будет иметь катастрофические последствия для сотен миллионов людей, живущих в прибрежных городах по всему миру. Исследование также указывает на еще одну опасность, связанную с сокращением ледников -потерю пресной воды.

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