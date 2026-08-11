Тривожне майбутнє для Землі: що станеться, якщо всі льодовики планети розтануть

Нещодавнє дослідження показало, що станеться, якщо всі льодовики Землі зникнуть одночасно.

Історія Землі налічує мільярди років, і за цей час наша планета зазнала безлічі змін: льодовики з’являлися й зникали на планеті. Тепер, у новому дослідженні, вчені зосередилися на вивченні того, скільки води міститься в льодовиках світу, і якими будуть наслідки, якщо вся ця вода потрапить у Світовий океан, пише Daily Mail.

Дослідники підрахували, що за межами величезних льодових щитів Гренландії та Антарктиди земні льодовики містять близько 150 000 кубічних кілометрів льоду. Результати нового аналізу показують, що якби всі ці льодовики повністю розтанули, це підвищило б рівень моря на понад 32,3 сантиметра.

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Відомо, що деякі льодовики вже зникають із жахливою швидкістю у міру підвищення глобальної температури Землі. Причому льодовики в горах є одними з найочевидніших ознак потепління планети. Спостереження показують, що за останні десятиліття льодовики в таких регіонах, як Альпи, Анди та Гімалаї, зазнали значних втрат, оскільки тепле повітря розтоплює лід швидше, ніж його може поповнити сніг. Дослідники заявили, що точне знання обсягу льоду в льодовиках має вирішальне значення для прогнозування їхньої реакції на потепління клімату.

На думку Нікколо Маффеццолі з Університету Ка' Фоскарі у Венеції, людству необхідно діяти швидко. Очікується, що льодовики середніх широт, зокрема й в Альпах, зникнуть протягом наступних кількох десятиліть.

У ході дослідження вчені розробили модель штучного інтелекту під назвою IceBoost v2.0 — модель було навчено на основі понад семи мільйонів вимірювань товщини льоду, зібраних по всьому земній кулі. Вчені поєднали ці спостереження з 26 фізичними та географічними факторами, зокрема нахилом, кривизною місцевості, швидкістю руху льоду та температурою. Далі модель було використано для оцінки товщини та об’єму кожного льодовика.

Автори зазначають, що отримані оцінки збігаються з польовими спостереженнями на 40 % точніше, ніж попередні методи. Це дозволило вченим отримати чіткіше уявлення про те, де зосереджений світовий лід. Дослідники зазначають, що надалі їхня модель використовуватиметься для моделювання того, як льодовики можуть змінитися до 2100 року та який внесок вони можуть зробити у підвищення глобального рівня океану.

Згідно з новими оцінками, льодовики світу — за винятком Антарктиди та Гренландії — містять еквівалент підвищення рівня моря на 32,3 см. Вчені вважають, що повна втрата всіх льодовиків, ймовірно, матиме катастрофічні наслідки для сотень мільйонів людей, які мешкають у прибережних містах по всьому світу. Дослідження також вказує на ще одну небезпеку, пов’язану зі скороченням льодовиків, – втрату прісної води.

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