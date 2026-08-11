Цілуватися на людях корисно: пари, які публічно виявляють свої почуття, у рази щасливіші

Нещодавнє дослідження показало, що публічні прояви почуттів насправді корисні для пар — їхні стосунки є щасливішими.

Для деяких людей публічні прояви почуттів можуть бути неприйнятними, тоді як інші без проблем цілуються на людях. Якщо думка про поцілунки з другою половинкою в громадському місці вас лякає, у вчених є погані новини — нове дослідження показало, що публічні прояви почуттів насправді корисні для стосунків, пише Daily Mail.

Дослідження було проведено командою з Сілезького університету в Катовіце, і вчені прагнули вивчити зв’язок між публічним проявом почуттів та задоволеністю стосунками. У ході дослідження вчені опитали понад 400 осіб щодо того, як часто вони виявляють почуття на людях, зокрема такі дії, як:

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обійми за руки;

обійми;

поцілунки;

публічні зізнання в коханні.

Реципієнтів також запитали, наскільки вони задоволені своїми стосунками. Результати показали, що люди, які часто виявляють свої почуття публічно, демонстрували вищий рівень задоволеності стосунками.

Результати нового дослідження стануть поганою новиною для багатьох людей, які критикують публічний прояв почуттів. Наприклад, деякі користувачі Інтернету стверджують, що прояви ніжності на публіці часто псують їм день.

У рамках дослідження команда поставила собі за мету з’ясувати поширеність та вплив проявів ніжності на публіці в усьому світі. Результати вказують на те, що прояви романтичної прихильності, як публічні, так і приватні, сприяють поліпшенню самопочуття, зниженню стресу, підвищенню задоволеності життям та покращенню задоволеності стосунками. Втім, дані також вказують на те, що культурні норми суттєво впливають на прояви прихильності в громадських місцях.

Зазначимо, що в дослідженні були використані дані 170 учасників з Індонезії, 120 учасників з Непалу та 171 учасника з Польщі — усі вони були віком від 18 до 49 років. Результати показали, що в усіх трьох країнах існує позитивна кореляція між проявами ніжності на публіці та задоволеністю стосунками.

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