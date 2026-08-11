Целоваться на людях полезно: пары, публично проявляющие чувства, в разы счастливее

Недавнее исследование показало, что публичные проявления чувств на самом деле полезны для пар — их отношения более счастливые.

Для некоторых людей публичные проявления чувств могут быть неприемлемыми, тогда как другие без проблем целуются на публике. Если мысль о поцелуях со второй половинкой в общественном месте пугает вас, у ученых плохие новости — новое исследование показало, что публичные проявления чувств на самом деле полезны для отношений, пишет Daily Mail.

Исследование было проведено командой из Силезского университета в Катовице и ученые стремились изучить связь между публичным проявлением чувств и удовлетворенностью отношениями. В ходе исследования ученые опросили более 400 человек о том, как часто они проявляют чувства на людях, включая такие действия как:

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держание за руки;

объятия;

поцелуи;

публичные признания в любви.

Реципиентов также спросили, насколько они удовлетворены своими отношениями. Результаты показали, что люди, которые часто проявляют чувства публично, демонстрировали более высокую удовлетворенность отношениями.

Результаты нового исследования станут плохой новостью для множества людей, которые критикуют публичное проявление чувств. Например, некоторые пользователи Сети утверждают, что проявление нежности на публике часто портят им день.

В рамках исследования команда поставила перед собой задачу понять распространенность и влияние проявлений нежности на публике во всем мире. Результаты указывают на то, что проявления романтической привязанности, как публичные, так и частные, способствуют улучшению самочувствия, снижению стресса, повышению удовлетворенности жизнью и улучшению удовлетворенности отношениями. Впрочем, данные также указывают на то, что культурные нормы значительно влияют на выражение привязанности, общественно в общественных местах.

Отметим, что в исследовании были использованы данные от 170 участников из Индонезии, 120 участников из Непала и 171 участника из Польши — все они были в возрасте от 18 до 49 лет. Результаты показали, что во всех трех странах существует положительная корреляция между проявлениями нежности на публике и удовлетворенностью отношениями.

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