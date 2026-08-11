Все боятся щекотки: составлена карта самых чувствительных к щекотке участков тела человека

В недавнем исследовании ученые составили первую в историю карту самых чувствительных к щекотке участков человеческого тела — воздействие на них заставит хихикать каждого.

Некоторым щекотка кажется смешной, а другие могут считать ее настоящей пыткой, но ученые подтвердили, что чувствительные к щекотке "зоны" одинаковы для людей, независимо от того, в какой части земного шара они живут. Новая карта самых чувствительных к щекотке участков человеческого тела показывает, что люди не выносят щекотки в области шеи, подмышек, живота и ног, пишет Daily Mail.

Результаты исследования показывают, что чувствительность к щекотке отличается от других телесных ощущений, таких как обычное прикосновение или боль. Ученые считают, что это может быть фундаментальным аспектом социального взаимодействия человека — предыдущие исследования показали, что человекообразные обезьяны также демонстрируют такое поведение.

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В течение всей истории человечества предлагалось множество теорий, объясняющих, почему определенные участки нашего тела более чувствительны к щекотке, чем другие. В новом исследовании команда их Университета Радбоуда в Нидерландах использовала методы машинного обучения, что позволило составить карту чувствительности человека к щекотке с высоким разрешением.

Наиболее любопытным оказалось то, что эта карта щекотки оказалась универсальной для разных культур и включала такие зоны как:

подмышки;

боковые части туловища;

подошвы ног.

По словам ученых, все эти области редко затрагиваются в повседневной жизни, что, вероятно, может объяснить, почему люди более чувствительны к щекотке в этих местах. В ходе исследования ученые привлекли около 450 участников из трех различных культурных групп — китайской, голландской и греческой.

Результаты показали, что во всех группах 71% реципиентов оценили свою уязвимость к щекотке как умеренную или очень высокую. В то же время наиболее распространенной реакцией оказался смех. Участников также попросили указать, где они наиболее чувствительны к щекотке, что позволило команде создать "карту щекотливости человека".

Ученые также обнаружили, что когда щекотку инициирует романтический партнер, область паха и внутренний поверхности бедра также является "горячей точкой щекотки". Авторы отмечают, что как у людей, так и у человекообразных обезьян щекотка чаще встречается среди особей, связанных более тесными связями.

К слову, статистика также показала, что щекотка чаще всего осуществлялась пожилым человеком в отношении более молодого. Более того, данные указывают на то, что частота щекотки снижается с детства к более взрослому возрасту. Впрочем, точная функция щекотки до сих пор остается неясной.

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