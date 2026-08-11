Крупнейшее водохранилище США может исчезнуть: уровень воды достиг рекордно низкого уровня

Недавние исследования показывают, что река Колорадо больше не способна обеспечивать достаточное количество воды для удовлетворения потребностей местных жителей.

Озеро Мид — крупнейшее водохранилище США, которое десятилетиями испытывало трудности, но теперь ученые зафиксировали рекордный удар. Данные указывают, что уровень воды в водоеме впервые в истории достиг столь низкого уровня, пишет IFLScience.

Согласно наблюдениям, уровень воды в озере Мид в этом году упал до 317,09 метра — этот результат стал пиком после устойчивого снижения с начала года. Ученые отмечают, что в последний раз озеро Мид достигало своего полного объема в 1983 году, когда уровень воды достиг пика в 373, 5 метра. Увы, последние 40 лет уровень воды лишь продолжал снижаться. К слову, уровень воды, достигнутый в прошлые выходные, сейчас ниже предыдущего рекорда, зафиксированного в 2022 году, когда озеро настолько пересохло, что обнажило несколько человеческих тел.

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Отметим, что озеро Мид находится в 39 километрах от сверкающих огней Лас-Вегаса. Расположенное в пустынной местности на границе Невады и Аризоны, оно служит кратковременной остановкой для реки Колорадо.

Озеро было создано в 1930-х годах, после строительства плотины Гувера, которая затопила бесплодные земли и позволила людям регулировать течение реки Колорадо для снабжения водой и гидроэлектроэнергией некоторых районов юго-запада США. Данные указывают на то, что даже сегодня озеро Мид снабжает водой около 4 миллионов человек в Аризоне, Неваде, Калифорнии, а также некоторых частях Мексики. Простыми словами, недавнее сокращение объемов воды в озере может оказать воздействие на весь ареал обитания пустынных и водных животных в регионе.

Исследователи полагают, что высыхание озера Мид, вероятно, связано с потреблением воды, изменением климата и длительной засухой. Усугубленная глобальным климатическим кризисом, юго-западная часть США в настоящее время переживает самую сильную засуху за 1200 лет. Повышение температуры приводит к усилению испарения, а изменения в количестве осадков означают, что озеро наполняется не так регулярно, как раньше.

Еще одна проблема заключается в том, что местное население растет, а вместе с ним возрастает и нагрузка на озеро Мид. Кроме того, увеличивается спрос и со стороны сельского хозяйства, испытывающего нехватку воды. Ученые и местные власти пытаются решить эту проблему, но пока им не удается.

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