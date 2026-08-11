Найбільше водосховище США може зникнути: рівень води досяг рекордно низького рівня

Недавні дослідження показують, що річка Колорадо більше не здатна забезпечувати достатню кількість води для задоволення потреб місцевих жителів.

Озеро Мід — найбільше водосховище США, яке десятиліттями зазнавало труднощів, але тепер вчені зафіксували рекордний спад. Дані свідчать, що рівень води у водоймі вперше в історії опустився до такого низького рівня, пише IFLScience.

Згідно зі спостереженнями, рівень води в озері Мід цього року впав до 317,09 метра — цей показник став найнижчим після стійкого зниження з початку року. Вчені зазначають, що востаннє озеро Мід досягало свого повного об’єму в 1983 році, коли рівень води сягнув піку в 373,5 метра. На жаль, останні 40 років рівень води лише продовжував знижуватися. До речі, рівень води, досягнутий минулих вихідних, зараз нижчий за попередній рекорд, зафіксований у 2022 році, коли озеро настільки пересохло, що оголило кілька людських тіл.

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Зазначимо, що озеро Мід розташоване за 39 кілометрів від блискучих вогнів Лас-Вегаса. Розташоване в пустельній місцевості на кордоні штатів Невада та Арізона, воно є тимчасовим місцем зупинки для річки Колорадо.

Озеро було створено у 1930-х роках після будівництва греблі Гувера, яка затопила неродючі землі та дала змогу людям регулювати течію річки Колорадо для забезпечення водою та гідроелектроенергією деяких районів південного заходу США. Дані свідчать про те, що навіть сьогодні озеро Мід забезпечує водою близько 4 мільйонів людей в Арізоні, Неваді, Каліфорнії, а також у деяких районах Мексики. Простіше кажучи, нещодавнє зменшення обсягів води в озері може вплинути на весь ареал проживання пустельних і водних тварин у регіоні.

Дослідники вважають, що висихання озера Мід, ймовірно, пов’язане зі споживанням води, зміною клімату та тривалою посухою. Посилена глобальною кліматичною кризою, південно-західна частина США наразі переживає найсильнішу посуху за останні 1200 років. Підвищення температури призводить до посилення випаровування, а зміни в кількості опадів означають, що озеро наповнюється не так регулярно, як раніше.

Ще одна проблема полягає в тому, що чисельність місцевого населення зростає, а разом із нею збільшується й навантаження на озеро Мід. Крім того, зростає попит і з боку сільського господарства, яке відчуває нестачу води. Вчені та місцева влада намагаються вирішити цю проблему, але поки що їм це не вдається.

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