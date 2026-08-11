У Болгарії на дні пересохлого Дунаю виявили споруду віком 1700 років (фото)

На території всієї Європи знижується рівень води в річках через рекордну спеку, яка панує на більшій частині континенту.

Знімки з супутника Copernicus Sentinel-2 Європейського Союзу підтверджують безпрецедентні посухи, які буквально висушують основні водні шляхи Європи. У Дунаї рівень води впав настільки, що вперше за століття люди змогли побачити споруди, які раніше були приховані на дні річки, пише Futurism.

Ділянка Дунаю на території Болгарії буквально перетворилася на тонкий струмочок, оголивши фундамент Константинівського мосту. Цій споруді близько 1700 років. Його відкрили за часів правління римського імператора Костянтина Великого у 328 році нашої ери.

Римський міст через Дунай Фото: Pavel Popov/Pleven Regional History Museum

Хоча вважається, що міст було зруйновано лише через кілька десятиліть після завершення будівництва, дослідники вважають його одним із найдовших мостів, зведених Римською імперією, та дивом стародавньої інженерії. Незважаючи на те, що зниження рівня води має безліч негативних наслідків, Павло Попов, болгарський археолог із Плевенського регіонального історичного музею, зазначає, що посухи надають унікальну можливість для вивчення цього стародавнього дива.

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"Для археологів ці моменти надзвичайно цінні, оскільки природа на короткий час оголює об’єкт, який більшу частину часу прихований під Дунаєм. Це дає нам рідкісну можливість спостерігати, документувати та вивчати його в його природному середовищі", — каже археолог.

Місцеві дослідники використовували дрони для обстеження руїн, що оголилися, а низький рівень води дав змогу простежити фізичні контури мосту та оцінити стан матеріалів фундаменту.

На іншому березі Дунаю було виявлено чимало інших скарбів, таких як залишки бивня мамонта в болгарському селі Ряхово та затонулий нацистський військовий корабель неподалік від хорватського міста Опатовац.

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