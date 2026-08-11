В Болгарии на дне пересохшего Дуная нашли сооружение, возрастом 1700 лет (фото)
На территории всей Европы падает уровень воды в реках из-за рекордной жары, которая установилась на большей части континента.
Снимки со спутника Copernicus Sentinel-2 Европейского союза подтверждают небывалые засухи, которые буквально высушивают основные водные пути Европы. В Дунае уровень воды упал настолько, что впервые за столетия люди смогли увидеть строения, скрывавшиеся на дне реки, пишет Futurism.
Участок Дуная на территории Болгарии буквально превратился в тонкий ручеек, обнажив фундамеент Константиновского моста. Этому сооружению около 1700 лет. Он был открыт во время правления римского императора Константина Великого в 328 году нашей эры.
Хотя считается, что мост был разрушен всего через несколько десятилетий после завершения строительства, исследователи считают его одним из самых длинных мостов, построенных Римской империей, чудом древней инженерии. Несмотря на то, что падение уровня воды имеет множество негативных последствий, Павел Попов, болгарский археолог из Плевенского регионального исторического музея говорит что засухи предоставляют уникальную возможность для изучения этого древнего чуда.
“Для археологов эти моменты чрезвычайно ценны, потому что природа на короткое время обнажает объект, который большую часть времени скрыт под Дунаем. Это дает нам редкую возможность наблюдать, документировать и изучать его в его естественной среде”, - говорит археолог.
Местные исследователи использовали дроны для обследования обнажившихся руин, а низкий уровень воды дал возможность проследить физические контуры моста и оценить состояние материалов основания.
На другом берегу Дуная были обнаружены многочисленные другие сокровища, такие как остатки бивня мамонта в болгарской деревне Ряхово и затонувший нацистский военный корабль недалеко от хорватского города Опатовац.
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