Немецкие "корабли-призраки" времен Второй мировой снова появились на Дунае

На поверхности реки Дунай недалеко от сербского города Прахово снова появились затопленные нацистские корабли.

Из-за высоких температур и обмеления рек этим летом в Европе, обломки кораблей стали наиболее видны за последние 80 лет. В этой части Дуная во времена Второй мировой войны было затоплено около 200 кораблей, и теперь местные власти наконец-то смогут решить эту проблему, пишет Popular Science.

Осенью 1944 года немецкие военно-морские силы отступали под напором Красной армии. Чтобы оружие техника не попала в руки СССР, нацистские командиры отдали приказ затопить все суда, которые мог бы захватить противник. В их число входили эскадры, курсировавшие по Дунаю, но это было лишь частью плана.

Немцы стратегически разместили свои корабли таким образом, чтобы создать подводную блокаду, препятствующую продвижению советских войск вверх по течению.

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Подводный барьер из более чем 200 барж, грузовых судов и буксиров, в конечном итоге не остановил союзные силы, но почти все затопленные корабли все еще остаются на дне Дуная. Что еще хуже, брошенные нацистские суда до сих пор препятствуют торговле на этом участке реки спустя более восьми десятилетий. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) оценивает ежегодные экономические потери Сербии, связанные с блокадой, примерно в 5,75 миллиона долларов.

В 2024 году сербские национальные власти начали сотрудничество с ЕИБ по подъему 21 затонувшего корабля вдоль узкого места Дуная, чему способствует летнее обмеление реки.

Обученные бригады используют специальные насосы для очистки судов от осадка и ила, прежде чем отбуксировать некоторые из них, а также полностью засыпать более крупные или труднодоступные обломки, чтобы облегчить навигационные маршруты.

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