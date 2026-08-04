Німецькі "кораблі-примари" часів Другої світової знову з'явилися на Дунаї

На поверхні річки Дунай поблизу сербського міста Прахово знову з'явилися затоплені нацистські кораблі.

Через високі температури і обмілення річок цього літа в Європі, уламки кораблів стали найбільш видно за останні 80 років. У цій частині Дунаю за часів Другої світової війни було затоплено близько 200 кораблів, і тепер місцева влада нарешті зможе вирішити цю проблему, пише Popular Science.

Восени 1944 року німецькі військово-морські сили відступали під натиском Червоної армії. Щоб зброя техніка не потрапила до рук СРСР, нацистські командири наказали затопити всі судна, які міг би захопити противник. До них входили ескадри, що курсували Дунаєм, але це було лише частиною плану.

Німці стратегічно розмістили свої кораблі таким чином, щоб створити підводну блокаду, яка перешкоджає просуванню радянських військ вгору за течією.

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Підводний бар'єр з більш ніж 200 барж, вантажних суден і буксирів, зрештою, не зупинив союзні сили, але майже всі затоплені кораблі все ще залишаються на дні Дунаю. Що ще гірше, покинуті нацистські судна досі перешкоджають торгівлі на цій ділянці річки понад вісім десятиліть. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оцінює щорічні економічні втрати Сербії, пов'язані з блокадою, приблизно 5,75 мільйона доларів.

У 2024 році сербська національна влада розпочала співпрацю з ЄІБ з підйому 21 затонулого корабля вздовж вузького місця Дунаю, чому сприяє літнє обмелення річки.

Навчені бригади використовують спеціальні насоси для очищення суден від осаду та мулу, перш ніж відбуксирувати деякі з них, а також повністю засипати більші або важкодоступні уламки, щоб полегшити навігаційні маршрути.

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