Мільйони людей у небезпеці: сценарій "біблійного потопу" виявився реальним

Дослідники попередили, що біблійний потоп, здатний перетворити великі території Каліфорнії на внутрішнє море, може статися в будь-яку зиму.

Протягом тисячоліть людство справлялося з безліччю потенційних загроз, і тепер вчені попередили, що біблійний потоп, яким раніше лякали людей, здатний перетворити великі території Каліфорнії на внутрішнє море. Ще більш тривожним є те, що цей сценарій може реалізуватися будь-якої зими, пише Daily Mail.

Загроза виходить від ARkStorm 2.0 — науково обґрунтованого сценарію, який передбачає безперервний ланцюг екстремальних штормів, подібних до яких Каліфорнія не бачила майже два століття. Вчені попереджають, що не можуть передбачити, коли це станеться, але вважають, що це може статися цього року або через десятиліття. Хороша новина — наразі такий шторм не зароджується.

Відео дня

Очікується, що катастрофа проявиться у вигляді численних атмосферних річок, які обрушаться на західне узбережжя протягом приблизно 30 днів, спричиняючи неймовірно сильні дощі та снігопади по всій Каліфорнії.

Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, на жаль, робить цей сценарій дедалі небезпечнішим, оскільки тепле повітря утримує більше вологи. Крім того, підвищення снігової межі призводить до випадання опадів у вигляді дощу, що стікає у річки. Спостереження показують, що в деяких населених пунктах рівень паводкових вод може піднятися до 6 метрів — у результаті понад 1,5 мільйона людей будуть змушені евакуюватися. Статистика також показує, що збитки можуть перевищити 1 трильйон доларів, що потенційно зробить це одне з найдорожчих стихійних лих у світовій історії.

Вчені зазначають, що найбільшій небезпеці піддається Центральна долина Каліфорнії, проте повені, зсуви, відключення електроенергії та перебої з транспортом можуть торкнутися буквально кожного округу штату.

За словами кліматолога з Каліфорнійського університету, доктора Даніела Суейна, насправді сценарій біблійного потопу завжди був питанням "коли", а не "якщо". До глобальної кліматичної кризи такий сценарій міг реалізуватися лише через століття, але тепер вчені вважають, що це може статися в найближчі десятиліття.

Сценарій ARkStorm розшифровується як "Atmospheric River 1000-year Storm" і був розроблений вченими, щоб допомогти владі підготуватися до екстремальної, але реалістичної кліматичної катастрофи. Атмосферні річки — це довгі, вузькі коридори водяної пари, що рухаються по небу з тропіків у бік вищих широт. Дійшовши до Каліфорнії та зіткнувшись із прибережними горами або Сьєрра-Невадою, пара конденсується й випадає у вигляді сильного дощу або снігу. Самі по собі ці системи не є руйнівними і забезпечують до половини річної кількості опадів у Каліфорнії. Але коли одна з них затримується, або кілька приходять одна за одною, це може спричинити катастрофічні повені, зсуви та переповнення водосховищ.

Інші новини науки