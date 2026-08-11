На Марсі можуть існувати організми, схожі на земні: є докази

Солелюбний земний мікроорганізм може не тільки виживати, а й активно рости в умовах, які можуть існувати під поверхнею Марса.

Раніше вчені виявили ознаки того, що на Марсі колись існувало життя. Існує ймовірність того, що воно може існувати там і зараз під поверхнею у вигляді мікроорганізмів. Нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів bioRxiv, робить цю теорію більш правдоподібною. Вчені з'ясували, що солелюбні мікроорганізми можуть рости в умовах, близьких до тих, що можуть існувати в ділянках із солоною водою під поверхнею Марса, пише New Scientist.

Існує припущення, що неглибоко під поверхнею Марса можуть існувати невеликі резервуари з дуже солоною рідкою водою. Їх поки що не виявлено, але це не означає, що їх немає. Вважається, що життя на Марсі зародилося мільярди років тому, і якщо воно ще не зникло, то могло адаптуватися до екстремальних умов Червоної планети, які існують зараз, але яких не було в минулому.

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У своїх експериментах вчені використовували земний мікроорганізм Haloferax volcanii, який належить до екстремофілів — мікроорганізмів, здатних виживати в екстремальних умовах. Haloferax volcanii процвітають у воді з великим перепадом солоності, і їх можна знайти, наприклад, у Мертвому морі.

Дослідники помістили ці мікроорганізми у воду, що містила 225 грамів солі на літр, і підтримували температуру води на рівні 21 градус Цельсія при тиску 24 мілібари протягом 160 днів. Час від часу у воду додавали шкідливі речовини — нітрати та перхлорати, які присутні на Марсі.

Дослідження показало, що мікроорганізми не тільки можуть жити в умовах, близьких до тих, що існують на Марсі, але й активно рости. Тепер вчені хочуть провести експерименти з солоною водою, температура якої буде близькою до нуля градусів Цельсія, а тиск — на рівні 7–12 мілібар.

За словами вчених, вони довели, що солелюбні мікроорганізми можуть активно рости в умовах, схожих на марсіанські, де в атмосфері немає кисню, тиск низький, а концентрація шкідливих хімічних речовин висока.

Це означає, що на Марсі безпосередньо під поверхнею, у невеликих резервуарах із рідкою солоною водою, можуть існувати подібні мікроорганізми. Найбільш імовірним джерелом їжі для них є вуглекислий газ з атмосфери. Ці мікроби можуть живитися ним і виділяти метан, який було виявлено на Марсі. На Землі є такі мікроорганізми, і вчені проведуть експерименти й з ними, щоб підтвердити свою теорію.

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