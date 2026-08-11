Нові супутники можуть завдати шкоди зору людей у всьому світі, попереджають вчені

Вчені вважають, що космічні дзеркала можуть завдати значної шкоди здоров’ю людей, а також перешкоджати спостереженням за зірками.

Минулого місяця Федеральна комісія з питань зв’язку США видала дозвіл на запуск у космос першого супутника, оснащеного величезним дзеркалом, створеного компанією Reflect Orbital. Планується, що тисячі таких супутників будуть відбивати сонячне світло на Землю в нічний час. Таким чином сонячні електростанції зможуть цілодобово виробляти електроенергію. Це здається гарною ідеєю, але вчені вказують на серйозні недоліки, пише Futurism.

Супутники компанії Reflect Orbital, оснащені величезними дзеркалами, згідно з планом, мають відбивати на Землю сонячне світло вночі для освітлення ділянок поверхні планети шириною до 5 кілометрів. Компанія стверджує, що це допоможе сонячним електростанціям виробляти електроенергію цілодобово, а також сприятиме освітленню районів, що постраждали від стихійних лих. Федеральна комісія з питань зв’язку США видала дозвіл на запуск у космос першого такого супутника під назвою Earendil-1, який оснащений квадратним дзеркалом шириною 18 метрів. Компанія Reflect Orbital планує вивести на орбіту до 50 000 таких космічних дзеркал.

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Вчені критикують цей проєкт. Вони стверджують, що ці супутники можуть завдати серйозної шкоди зору людей, порівнянної зі спостереженням за Сонцем під час повного сонячного затемнення. Існує ризик пошкодження очей від такого яскравого світла, яке може засліпити водіїв і пілотів літаків. Астрономи зазначають, що під час спостереження за зірками у невеликі телескопи також існує ризик пошкодження очей. Крім того, надто яскраве світло вночі може заважати спостереженням за зірками.

Також вчені зазначають, що такі супутники можуть порушити циркадні ритми, тобто цикли світла й темряви, які допомагають людям, тваринам і рослинам визначати, коли потрібно прокидатися й спати, цвісти чи мігрувати.

За словами вчених, світло, проходячи крізь атмосферу Землі, розсіюється. Це означає, що будь-який супутник, який відбиває сонячне світло, освітлюватиме набагато більшу площу поверхні, ніж передбачається.

Представники компанії Reflect Orbital заявили, що за допомогою першого супутника перевірять, як працює ця технологія в реальних умовах, і, якщо буде потрібно, внесуть корективи в конструкцію космічного дзеркала.

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