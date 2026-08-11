Китайська ракета вибухнула через 85 секунд після запуску в космос: що сталося (відео)

Це перший невдалий запуск ракети "Чанчжен-7А" з часу її першого запуску в космос у 2020 році.

У понеділок, 10 серпня, о 15:00 за київським часом з космодрому Венчан відбувся запуск двоступеневої ракети-носія "Чанчжен-7А" з космічним апаратом на борту. Приблизно через 85 секунд після старту ракета раптово вибухнула в атмосфері, утворивши величезну вогняну кулю. Причини вибуху наразі розслідуються, пише Space.

Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, запуск ракети "Чанчжен-7А" було визнано невдалим, але причина її вибуху поки що невідома. Триває розслідування. Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація, яка відповідала за запуск ракети, не зробила жодних офіційних заяв з цього приводу.

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Експерти зазначають, що, судячи з відео, яке з’явилося в соціальних мережах, ракета була повністю знищена на відносно невеликій висоті, а це означає, що вона не змогла вивести корисне навантаження на орбіту.

У понеділок, 10 серпня, о 15:00 за київським часом з космодрому Венчан відбувся запуск двоступеневої ракети-носія "Чанчжен-7А" Фото: space.com

"Чанчжен-7А" — це китайська двоступенева ракета-носій висотою трохи більше 60 метрів. До нижнього ступеня прикріплено чотири прискорювачі. Ракета може виводити на високу навколоземну орбіту корисне навантаження вагою до 7000 кг.

З моменту першого запуску у 2020 році відбулося вже 18 запусків ракети "Чанчжен-7А" у космос. Однак її дебютний запуск також завершився вибухом. Тоді причиною стала несправність рушійної системи, яка виникла незабаром після відокремлення верхнього ступеня ракети. Однак ступені ракети "Чанчжен-7А" зазвичай відокремлюються приблизно через 3 хвилини після запуску. Якщо вибух стався через 85 секунд, це означає, що, можливо, аварія сталася з інших причин, вважають експерти.

Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, ракета "Чанчжен-7А" мала вивести на високу навколоземну орбіту супутник Zhongxing-4B. Китайські супутники цієї серії надають телекомунікаційні послуги та доступ до Інтернету, а також, як вважається, їх використовують у своїх цілях військові Китаю.

"Чанчжен-7А" — це одна з версій ракети "Чанчжен-7", яку Китай використовує для доставки вантажів на свою космічну станцію "Тяньгун". Хоча наступна така місія запланована на січень 2027 року, залежно від причини вибуху її можуть відкласти.

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