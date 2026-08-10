Міжзоряні подорожі незабаром можуть стати реальністю

Компактні космічні апарати можуть допомогти людству вперше дослідити планети в інших зоряних системах.

Астрономи виявили кілька скелястих планет, які потенційно мають атмосферу і можуть мати воду на поверхні. Вони знаходяться за межами Сонячної системи і можуть бути потенційно придатними для життя. Але для того, щоб отримати максимум інформації про ці світи, потрібно дослідити їх з близької відстані. Нові технології дають підстави вважати, що в найближчі десятиліття такі міжзоряні місії можуть стати реальністю, вважає Колін МакІннес із Університету Глазго, пише Gizmodo.

Наразі особливий інтерес у вчених викликають мініатюрні космічні апарати, за допомогою яких можна здійснювати міжзоряні подорожі. Такі зонди простіше й дешевше відправити в іншу зоряну систему. Завдяки технологіям, які використовуються в смартфонах, є можливість створювати мініатюрні камери та інші датчики для наукових досліджень планет в інших зоряних системах. Але ще потрібно створити двигун, який був би здатний розігнати мініатюрний зонд до 10–20 % швидкості світла. Це необхідно тому, що вчені, які відправили цей зонд, хотіли б отримати дані через кілька десятиліть, а не століть.

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Світлові вітрила вважаються одним із найбільш підходящих способів руху для такої місії. Це тонкі мембрани, що відбивають світло. Для міжзоряних подорожей можна використовувати спрямовану енергію лазера, яка рухатиме мініатюрний зонд уперед. Фотони — квантові пакети енергії, з яких складається світло, — переносять як імпульс, так і енергію. Тому, коли світло відбивається від вітрила, воно чинить на нього тиск. Маючи достатньо інтенсивний промінь світла та надлегке світлове вітрило, тиск світла може слугувати засобом руху космічного апарата.

Для розгону світлового вітрила до 10–20 % швидкості світла знадобиться потужний лазер потужністю в десятки гігават. Найімовірніше, це буде масив окремих лазерних пристроїв, синхронізованих для створення світлового променя. Недоліком такого двигуна є те, що зонд не зможе зупинитися, а тому зможе збирати дані про цільову планету лише протягом кількох днів.

З іншого боку, такий світловий вітрило може приводити в рух під дією тиску сонячного світла. Тоді як світлові вітрила, які розганяє лазер, поки що залишаються технологією майбутнього, сонячні вітрила вже існують. Деякі з них вже запущено на навколоземну орбіту для демонстрації цієї технології.

Сонячні вітрила та світлові вітрила — це сходинки від сьогодення до майбутнього, від дослідження Сонячної системи до дослідження далеких зірок. Можливо, у найближчі десятиліття мініатюрний зонд зі світловим вітрилом виявить одну з потенційно придатних для життя планет поза Сонячною системою, вважає МакІннес.

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