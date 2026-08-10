Межзвездные путешествия вскоре могут стать реальностью

Компактные космические аппараты могут помочь человечеству впервые исследовать планеты в других звездных системах.

Астрономы обнаружили несколько каменистых планет, которые потенциально имеют атмосферу и могут иметь воду на поверхности. Они находятся вне Солнечной системы и могут быть потенциально пригодными для жизни. Но для того, чтобы получить максимум информации об этих мирах нужно исследовать их с близкого расстояния. Новые технологии позволяют говорить о том, что в ближайшие десятилетия такие межзвездные миссии могут стать реальностью, считает Колин МакИннес из Университета Глазго, пишет Gizmodo.

Сейчас особый интерес у ученых вызывают миниатюрные космические аппараты, с помощью которых можно осуществить межзвездные путешествия. Такие зонды проще и дешевле отправить в другую звездную систему. Благодаря технологиям, которые используются в смартфонах, есть возможность создавать миниатюрные камеры и другие датчики для научных исследований планет в других звездных системах. Но еще нужно создать двигатель, который был бы способен разогнать миниатюрный зонд до 10-20% скорости света. Это необходимо потому, что ученым, которые отправили этот зонд хотелось бы получить данные через несколько десятилетий, а не столетий.

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Световые паруса считаются одним из наиболее подходящих способов движения для такой миссии. Это тонкие отражающие свет мембраны. Для межзвездных путешествий можно использовать направленную энергию лазера, которая будет двигать миниатюрный зонд вперед. Фотоны, квантовые пакеты энергии, из которых состоит свет, переносят как импульс, так и энергию. Поэтому, когда свет отражается от паруса, он оказывает на него давление. Имея достаточно интенсивный луч света и сверхлегкий световой парус, давление света может служить средством движения космического аппарата.

Для разгона светового паруса до 10-20% скорости света потребуется мощный лазер мощностью в десятки гигаватт. Скорее всего, это будет массив отдельных лазерных устройств, синхронизированных для создания луча света. Недостатком такого двигателя является то, что зонд не сможет остановиться, а потому сможет собирать данные о целевой планете только в течение нескольких дней.

С другой стороны, такой световой парус может привести в движение давление солнечного света. В то время как световые паруса, которые разгоняет лазер, пока что являются технологией будущего, солнечные паруса уже существуют. Некоторые уже отправили на околоземную орбиту для демонстрации данной технологии.

Солнечные паруса и световые паруса — это ступеньки от настоящего к будущему, от исследования Солнечной системы до исследования далеких звезд. Возможно, в ближайшие десятилетия миниатюрный зонд со световым парусом пометит одну из потенциально обитаемых планет вне Солнечной системы, считает МакИннес.

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