Путешествия во времени больше не научная фантастика: идея изменила свой статус

Новый теоретический анализ возобновил дебаты среди физиков о том, могут ли путешествия во времени выйти за рамки научной фантастики.

Команда исследователей недавно продемонстрировала, что особый тип червоточины, при определенных гравитационных условиях, может создавать замкнутые временные петли. Это может позволить путешественнику вернуться в более ранний момент времени, пишет Express.

Ученые из Университета Альберты и Университета Альберты опубликовали свое исследование. В нем показано, что гравитация, которая воздействует на оба входа проходимой кольцевой червоточины, может нарушать их временную синхронизацию. После достаточного времени путь через червоточину и обратно через обычное пространство может образовать замкнутую времениподобную кривую — точную математическую структуру, необходимую для путешествия в прошлое.

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В теории ее можно использовать как машину времени. В своем исследовании авторы пишут, что полученные ими данные прочно укоренены в уравнения общей теории относительности. Это говорит о том, что по крайней мере один вид червоточин может допускать существование временных петель.

Исследование основывается на более ранних открытиях, которые были сделаны в 1988 году Кипом Торном и его коллегами. Они были одними из первых, кто описал проходимые червоточины, которые соответствовали моделям настоящей Вселенной, а не искусственной модели. Эти червоточины открыли теоретическую дверь для путешествий во времени.

Новый анализ усиливает аргумент о том, что такие пути не обязательно должны оставаться чисто математическими курьезами.

Правда, скептики все же существуют. Одним из таких был покойный физик-теоретик Стивен Хокинг, который утверждал, что законы физики не позволят сформироваться замкнутым времениподобным кривым. Он называл эти силы “защитой хронологии”, которая обеспечивает безопасность истории.

Тем не менее, недавняя статья о кольцевых червоточинах подтверждает точку зрения, что уравнения общей теории относительности не запрещают путешествия во времени. Поддержание такой структуры все равно потребует экзотической материи с отрицательной плотностью энергии, чего никогда не наблюдалось в пригодных для использования количествах. Практическая реализация остается отдаленной перспективой.

Но новые данные все же изменили ход дискуссии. То, что когда-то считалось чистой фантазией, теперь вошло в основное русло теоретической физики. Ученые подчеркивают, что ни один эксперимент не создал червоточину и не отправил ничего в прошлое. Речь идет об изменении статуса самой идеи: путешествие во времени больше не исключается математикой пространства-времени.

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