На снимке времен Второй мировой нашли "путешественника во времени" (фото)
Фотография из 1940-х годов породила невероятные теории о путешествиях во времени. Всего одна деталь на снимке стала причиной оживленных споров в сети.
Фотография из 1940-х годов породила невероятные теории о путешествиях во времени. Всего одна деталь на снимке стала причиной оживленных споров в сети.
Снимок был сделан на многолюдной улице Рейкьявика, Исландия, в 1943 году во время Второй мировой войны. На фотографии можно увидеть элегантно одетого мужчину, который стоит в толпе солдат и держит рядом со своим ухом какой-то предмет, пишет Daily Mail.
Приверженцы теорий заговоров утверждают, что неизвестный мужчина на фотографии держит у своего уха мобильный телефон. Проблема заключается в том, что эта технология появилась спустя десятилетия после того, как был сделан этот снимок.
Первый мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X поступил в продажу в 1983 году, что на 40 лет позже, чем была сделана эта фотография.
“Одна из особенностей этой прекрасной фотографии — это то, что над окном, в углу посередине, мужчина наклонился и разговаривает по мобильному телефону”, - написал Кристьен Хоффман, чья семья владеет снимком на протяжении нескольких десятилетий.
Его пост вызвал дискуссию: некоторые пользователи Facebook согласились с Хоффманом, в то время как другие предположили, что мужчина чешет ухо или прикладывает часы к уху, чтобы убедиться, что они работают.
Однако Хоффман решил развить идею о путешествии во времени еще дальше.
“Мужчина стоит один, в оцепенении, его одежда отличается от остальных, и ведет он себя так, как это сделал бы каждый из нас, попав в прошлое”, - добавил Хоффман.
Фотография также была опубликована на X, где пользователи предположили, что мужчина может держать в руках маленький радиоприемник. Однако первый маленький транзисторный радиоприемник появился только в 1950-х годах.
Еще одна теория заключалась в том, что мужчина мог быть шпионом стран Оси. Исландия официально сохраняла нейтралитет на протяжении всей Второй мировой войны, но была оккупирована союзными войсками.
Из-за своего стратегически важного положения остров был захвачен британцами в 1940 году, чтобы предотвратить немецкое вторжение, а позже оборона была передана США.
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