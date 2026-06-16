На снимке времен Второй мировой нашли "путешественника во времени" (фото)

Фотография из 1940-х годов породила невероятные теории о путешествиях во времени. Всего одна деталь на снимке стала причиной оживленных споров в сети.

Фотография из 1940-х годов породила невероятные теории о путешествиях во времени. Всего одна деталь на снимке стала причиной оживленных споров в сети.

Снимок был сделан на многолюдной улице Рейкьявика, Исландия, в 1943 году во время Второй мировой войны. На фотографии можно увидеть элегантно одетого мужчину, который стоит в толпе солдат и держит рядом со своим ухом какой-то предмет, пишет Daily Mail.

Приверженцы теорий заговоров утверждают, что неизвестный мужчина на фотографии держит у своего уха мобильный телефон. Проблема заключается в том, что эта технология появилась спустя десятилетия после того, как был сделан этот снимок.

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Первый мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X поступил в продажу в 1983 году, что на 40 лет позже, чем была сделана эта фотография.

“Одна из особенностей этой прекрасной фотографии — это то, что над окном, в углу посередине, мужчина наклонился и разговаривает по мобильному телефону”, - написал Кристьен Хоффман, чья семья владеет снимком на протяжении нескольких десятилетий.

Владелец фото утверждает, что это "путешественник во времени" Фото: Kristjan Hoffman

Его пост вызвал дискуссию: некоторые пользователи Facebook согласились с Хоффманом, в то время как другие предположили, что мужчина чешет ухо или прикладывает часы к уху, чтобы убедиться, что они работают.

Однако Хоффман решил развить идею о путешествии во времени еще дальше.

“Мужчина стоит один, в оцепенении, его одежда отличается от остальных, и ведет он себя так, как это сделал бы каждый из нас, попав в прошлое”, - добавил Хоффман.

Фотография также была опубликована на X, где пользователи предположили, что мужчина может держать в руках маленький радиоприемник. Однако первый маленький транзисторный радиоприемник появился только в 1950-х годах.

Еще одна теория заключалась в том, что мужчина мог быть шпионом стран Оси. Исландия официально сохраняла нейтралитет на протяжении всей Второй мировой войны, но была оккупирована союзными войсками.

Из-за своего стратегически важного положения остров был захвачен британцами в 1940 году, чтобы предотвратить немецкое вторжение, а позже оборона была передана США.

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