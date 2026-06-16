На знімку часів Другої світової війни знайшли "мандрівника в часі" (фото)

Фотографія 1940-х років породила неймовірні теорії про подорожі в часі. Лише одна деталь на знімку стала причиною жвавих суперечок у мережі.

Фотографія 1940-х років породила неймовірні теорії про подорожі в часі. Лише одна деталь на знімку стала причиною жвавих суперечок у мережі.

Знімок було зроблено на багатолюдній вулиці Рейк'явіка, Ісландія, у 1943 році під час Другої світової війни. На фотографії можна побачити елегантно одягненого чоловіка, який стоїть у натовпі солдатів і тримає біля вуха якийсь предмет, пише Daily Mail.

Прихильники теорій змови стверджують, що невідомий чоловік на фотографії тримає біля вуха мобільний телефон. Проблема полягає в тому, що ця технологія з’явилася через десятиліття після того, як було зроблено цей знімок.

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Перший мобільний телефон Motorola DynaTAC 8000X з'явився у продажу в 1983 році, тобто на 40 років пізніше, ніж було зроблено цю фотографію.

"Одна з особливостей цієї чудової фотографії — це те, що над вікном, у кутку посередині, чоловік нахилився й розмовляє по мобільному телефону", — написав Крістієн Гоффман, чия родина зберігає цей знімок уже кілька десятиліть.

Автор фото стверджує, що це "мандрівник у часі" Фото: Kristjan Hoffman

Його допис викликав дискусію: деякі користувачі Facebook погодилися з Гоффманом, тоді як інші припустили, що чоловік чухає вухо або прикладає годинник до вуха, щоб переконатися, що він працює.

Однак Гоффман вирішив розвинути ідею про подорож у часі ще далі.

"Чоловік стоїть сам, заціпенілий, його одяг відрізняється від одягу інших, і він поводиться так, як поводився б кожен із нас, потрапивши в минуле", — додав Гоффман.

Фотографія також була опублікована на X, де користувачі припустили, що чоловік, можливо, тримає в руках маленький радіоприймач. Однак перший маленький транзисторний радіоприймач з'явився лише в 1950-х роках.

Ще одна теорія полягала в тому, що чоловік міг бути шпигуном країн Осі. Ісландія офіційно зберігала нейтралітет протягом усієї Другої світової війни, але була окупована військами союзників.

Через своє стратегічно важливе розташування острів був захоплений британцями у 1940 році, щоб запобігти німецькому вторгненню, а згодом його оборона була передана США.

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