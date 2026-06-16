На знімку часів Другої світової війни знайшли "мандрівника в часі" (фото)
Фотографія 1940-х років породила неймовірні теорії про подорожі в часі. Лише одна деталь на знімку стала причиною жвавих суперечок у мережі.
Фотографія 1940-х років породила неймовірні теорії про подорожі в часі. Лише одна деталь на знімку стала причиною жвавих суперечок у мережі.
Знімок було зроблено на багатолюдній вулиці Рейк'явіка, Ісландія, у 1943 році під час Другої світової війни. На фотографії можна побачити елегантно одягненого чоловіка, який стоїть у натовпі солдатів і тримає біля вуха якийсь предмет, пише Daily Mail.
Прихильники теорій змови стверджують, що невідомий чоловік на фотографії тримає біля вуха мобільний телефон. Проблема полягає в тому, що ця технологія з’явилася через десятиліття після того, як було зроблено цей знімок.
Перший мобільний телефон Motorola DynaTAC 8000X з'явився у продажу в 1983 році, тобто на 40 років пізніше, ніж було зроблено цю фотографію.
"Одна з особливостей цієї чудової фотографії — це те, що над вікном, у кутку посередині, чоловік нахилився й розмовляє по мобільному телефону", — написав Крістієн Гоффман, чия родина зберігає цей знімок уже кілька десятиліть.
Його допис викликав дискусію: деякі користувачі Facebook погодилися з Гоффманом, тоді як інші припустили, що чоловік чухає вухо або прикладає годинник до вуха, щоб переконатися, що він працює.
Однак Гоффман вирішив розвинути ідею про подорож у часі ще далі.
"Чоловік стоїть сам, заціпенілий, його одяг відрізняється від одягу інших, і він поводиться так, як поводився б кожен із нас, потрапивши в минуле", — додав Гоффман.
Фотографія також була опублікована на X, де користувачі припустили, що чоловік, можливо, тримає в руках маленький радіоприймач. Однак перший маленький транзисторний радіоприймач з'явився лише в 1950-х роках.
Ще одна теорія полягала в тому, що чоловік міг бути шпигуном країн Осі. Ісландія офіційно зберігала нейтралітет протягом усієї Другої світової війни, але була окупована військами союзників.
Через своє стратегічно важливе розташування острів був захоплений британцями у 1940 році, щоб запобігти німецькому вторгненню, а згодом його оборона була передана США.
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- Час — це квантова ілюзія: докази знайдено у крихітному Всесвіті. Експеримент із міні-Всесвітом, що складається з надзвичайно холодних атомів, показує, що час може виникати з квантових взаємодій, а не існувати за замовчуванням.
- Час існує не скрізь: можливо, він не існуватиме вічно. Фізики дійшли висновку, що час існує лише там, де простір викривлений настільки, щоб його підтримувати.