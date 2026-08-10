Подорожі в часі вже не є науковою фантастикою: ця ідея змінила свій статус

Новий теоретичний аналіз поновив дискусії серед фізиків щодо того, чи можуть подорожі в часі вийти за межі наукової фантастики.

Команда дослідників нещодавно продемонструвала, що особливий тип червоточини за певних гравітаційних умов може утворювати замкнуті часові петлі. Це може дозволити мандрівникові повернутися в минуле, пише Express.

Вчені з Університету Альберти та Університету Альберти опублікували своє дослідження. У ньому показано, що гравітація, яка впливає на обидва входи прохідної кільцевої червоточини, може порушувати їхню часову синхронізацію. Через певний час шлях через червоточину і назад через звичайний простір може утворити замкнуту часоподібну криву — точну математичну структуру, необхідну для подорожі в минуле.

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Теоретично її можна використовувати як машину часу. У своєму дослідженні автори зазначають, що отримані ними дані ґрунтуються на рівняннях загальної теорії відносності. Це свідчить про те, що принаймні один вид червоточин може допускати існування часових петель.

Дослідження ґрунтується на попередніх відкриттях, зроблених у 1988 році Кіпом Торном та його колегами. Вони були одними з перших, хто описав прохідні червоточини, які відповідали моделям реального Всесвіту, а не штучній моделі. Ці червоточини відкрили теоретичну можливість для подорожей у часі.

Новий аналіз підкріплює аргумент про те, що такі підходи не обов’язково мають залишатися суто математичними курйозами.

Щоправда, скептики все ж існують. Одним із таких був покійний фізик-теоретик Стівен Гокінг, який стверджував, що закони фізики не дозволять сформуватися замкнутим часоподібним кривим. Він називав ці сили "захистом хронології", який забезпечує безпеку історії.

Проте нещодавня стаття про кільцеві червоточини підтверджує точку зору, що рівняння загальної теорії відносності не виключають подорожей у часі. Підтримка такої структури все одно вимагатиме екзотичної матерії з від’ємною енергетичною щільністю, чого ніколи не спостерігалося в придатних для використання кількостях. Практична реалізація залишається віддаленою перспективою.

Однак нові дані все ж змінили хід дискусії. Те, що колись вважалося чистою фантазією, тепер увійшло в основний потік теоретичної фізики. Вчені наголошують, що жоден експеримент не створив червоточини й не відправив нічого в минуле. Йдеться про зміну статусу самої ідеї: подорож у часі більше не виключається математикою простору-часу.

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