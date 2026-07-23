Старогрецьку статую запідозрили у подорожах у часі: у її руках бачать ноутбук (фото)
Користувачі соцмереж обговорюють 2-тисячолітню статую з Стародавнього Єгипту, яка, як стверджують конспірологи, тримає в руках "ноутбук".
Статуя жінки, витесана з каменю, датується 100 роком до н. е. Барельєф під назвою "Гробниця Найскоса" зображує жінку на троні, а поруч із нею — служницю. Висота композиції становить близько 90 см, пише Daily Mail.
Ліва рука високопоставленої жінки спирається на крісло, а права витягнута вперед, щоб підняти кришку таємничого прямокутного предмета. Його тримає служниця в своїх руках. Прихильники теорій змови стверджують, що цей прямокутний предмет занадто тонкий, щоб бути, наприклад, скринькою з коштовностями.
"Чи може ця давньогрецька статуя бути доказом подорожей у часі?", — запитують користувачі соцмереж.
Дехто стверджує, що на давньогрецькому "ноутбуці" навіть видно USB-порти. Барельєф із загадковим предметом виставлений у Музеї Дж. Пола Гетті в Каліфорнії.
"Оракул, усе сходиться", — написав один із конспірологів. Він згадує міф про Дельфійського оракула, жриці якого могли спілкуватися з богами.
Вчені стверджують, що на барельєфі зображено скриньку з коштовностями заможної нареченої.
Хоча скринька здається занадто маленькою, щоб вмістити щось істотне, ми можемо визначити її як скриньку для коштовностей, порівнявши з іншими похоронними рельєфами. На них також зображені жінки, які дістають прикраси з подібних скриньок", — йдеться в заяві музею.
Цікаво, що існує безліч грецьких зображень 500 року до н. е., на яких зображені люди, що тримають у руках щось схоже на ноутбук. Більше того, стародавні греки пишуть на них стилусом.
За словами вчених, на цьому зображенні показані воскові таблички, які греки використовували як примітивні блокноти.
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