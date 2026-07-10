На знімку з чемпіонату світу з футболу 1962 року виявили "мандрівника в часі" (фото)
Одна незвичайна деталь на знімку, зробленому під час Чемпіонату світу з футболу 1962 року, породила дикі теорії про "мандрівників у часі".
Поки в США триває Чемпіонат світу 2026 року, конспірологи знайшли фотографію з турніру 1962 року, на якій уважні користувачі помітили незвичайну деталь. Йдеться про дивний предмет у радісному натовпі, пише Daily Mail.
На знімку зображений капітан збірної Бразилії Мауро Рамоса, який святкує перемогу своєї команди на чемпіонаті світу в Чилі. Деякі користувачі стверджують, що на тлі футболіста причаївся "мандрівник у часі", побачивши дивний предмет у його руках.
Прямо над Рамосом стоїть людина і тримає в руках предмет, який багато хто вважає кнопковим телефоном.
"Коли команда-чемпіон святкує перемогу з трофеєм, на фотографії видно, як чоловік знімає цей момент на свій мобільний телефон. Мобільний телефон у 1962 році? Це, мабуть, подорож у часі", — написав один із користувачів у мережі X.
Дехто вважає, що чоловік тримає в руках розкладний телефон, а компанія Motorola вперше почала випускати такі моделі лише в січні 1996 року.
Цей незвичайний пристрій, схоже, навіть привернув увагу бразильця, який здобув перемогу і, як можна побачити, дивиться прямо на "мандрівника в часі".
Незважаючи на такі дикі припущення, у цього знімка є набагато більш адекватне пояснення.
Якщо придивитися уважніше, стає видно, що людина тримає зовсім не мобільний телефон, а коробчасту фотокамеру (бокс-камеру) — популярний фотопристрій 1960-х років, який під певним кутом разюче схожий на телефон-розкладачку.
Популярні з кінця XIX до середини XX століть, вони прославилися своєю простотою у використанні та відсутністю складних налаштувань фокусування чи експозиції.
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