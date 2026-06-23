На знімку з концерту Елвіса Преслі знайшли "мандрівницю в часі" (фото)
На знімку з концерту короля рок-н-ролу Елвіса Преслі помітили дивний предмет, який породив теорії про подорожі в часі.
Через 50 років після останнього концерту Елвіса в червні 1977 року увагу глядачів привернула жінка серед натовпу в Індіанаполісі. Вона тримає в руках невеликий пристрій, який дуже нагадує сучасний смартфон, пише Daily Mail.
У руках жінки — чорний прямокутний предмет із блискучою квадратною частиною зверху, який, на думку деяких коментаторів, дуже схожий на камеру в iPhone.
"Безумовно, дуже схоже на одну із сучасних камер у телефоні", — написав один із користувачів у мережі.
Проблема в тому, що цей знімок було зроблено приблизно за 30 років до виходу першого iPhone, а також раніше, ніж з’явився у продажу перший мобільний телефон Motorola DynaTAC 8000X. Скептики в Мережі стверджують, що загадковий предмет у руках жінки може бути блокнотом для автографів, одним із перших магнітофонів або навіть флягою для віскі.
Знімок із загадковою жінкою було зроблено під час концерту Елвіса на арені Market Square в Індіані. Як відомо, це був останній виступ знаменитого короля рок-н-ролу.
Лише через 7 тижнів після цього концерту Елвіс помер від серцевого нападу 16 серпня 1977 року.
Телевізійні записи його останнього концерту вийшли в ефір лише в жовтні того ж року, а мобільні телефони з’явилися лише в 1983 році.
Тим часом вчені стверджують, що подорож у часі в минуле не тільки можлива, але й математичні розрахунки, що дозволяють це здійснити, фактично узгоджуються зі знаменитою теорією загальної відносності Ейнштейна. Вона стверджує, що простір і час пов’язані між собою як "простір-час", а гравітація є результатом викривлення цього простору-часу масивними об’єктами, такими як планети та зірки.
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