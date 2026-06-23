На снимке с концерта Элвиса Пресли нашли "путешественницу во времени" (фото)

На снимке с концерта короля рок-н-ролла Элвиса Пресли заметили странные предмет, который породил теории о путешествиях во времени.

Спустя 50 лет с последнего концерта Элвиса в июне 1977 года внимание зрителей привлекла женщина в толпе в Индианаполисе. Она держит в руках небольшое устройство, которое очень напоминает современный смартфон, пишет Daily Mail.

В руках женщины черный прямоугольный предмет с блестящей квадратной частью сверху, который по мнению некоторых комментаторов, очень похож на камеру в iPhone.

В руках женщины черный прямоугольный предмет Фото: CBS

“Определенно очень похоже на одну из современных камер на телефоне”, - написал один из пользователей в сети.

Проблема в том, что этот снимок был сделан примерно за 30 лет до выхода первого iPhone, а также раньше продаж первого мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X. Скептики в Сети утверждают, что загадочный объект в руках женщины может быть блокнотом для автографов, одним из первых магнитофонов или даже флягой для виски.

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Снимок с загадочной женщиной было сделан во время концерта Элвиса на арене Market Square в Индиане. Как известно, это было последнее выступление знаменитого короля рок-н-ролла.

Последний концерт Элвиса Пресли Фото: CBS

Всего 7 недель спустя после этого концерта Элвис умер от сердечного приступа 16 августа 1977 года.

Телевизионные записи его последнего концерта вышли в эфир только в октябре того же года, а сотовые телефоны появились лишь в 1983 году.

Между тем, ученые утверждают, что путешествие во времени в прошлое не только возможно, но и математические расчеты, позволяющие это осуществить, фактически согласуются со знаменитой теорией общей относительности Эйнштейна. Они гласит, что пространство и время связаны между собой как «пространство-время», а гравитация является результатом искривления этого пространства-времени массивными объектами, такими как планеты и звезды.

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